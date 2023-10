Υγεία - Περιβάλλον

Φουκουσίμα: Εργάτες μολύνθηκαν από διαρροή ραδιενεργού ύδατος

Το ατύχημα συνέβη την Τετάρτη όταν οι εργάτες εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού σε αγωγό του Προηγμένου Συστήματος Επεξεργασίας Υγρών. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους.

Δύο εργάτες που εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού σε αγωγό του κατεστραμμένου πυρηνικού σταθμού Νταΐτσι της Φουκουσίμα μολύνθηκαν από διαρροή ραδιενεργού ύδατος και εισήχθησαν σε νοσοκομείο, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρία TEPCO (Tokyo Electric Power Company).

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι δύο υπάλληλοι (ηλικίας περίπου 20 και 40 ετών) διακομίστηκαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Φουκουσίμα και παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση παρότι δεν έχουν εμφανίσει σοβαρά συμπτώματα.

Το ατύχημα συνέβη την Τετάρτη όταν οι εργάτες εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού σε αγωγό του Προηγμένου Συστήματος Επεξεργασίας Υγρών (Advanced Liquid Processing System ή ALPS) που φιλτράρει το νερό που χρησιμοποιείται για την ψύξη του εναπομείναντος πυρηνικού καυσίμου στον σταθμό.

Ένας εύκαμπτος σωλήνας έφυγε από τη θέση του, με αποτέλεσμα να ξεπηδήσουν περίπου 100 χιλιοστόλιτρα (ml) του ραδιενεργού υγρού, το οποίο μόλυνε τους υπαλλήλους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας.

Σε έναν εκ των δύο εργατών ανιχνεύθηκαν 6,6 μιλισιβέρτ (mSv) ακτινοβολίας βήτα, πάνω από προβλεπόμενο όριο ασφαλείας των 5 mSV. Η TEPCO υπογραμμίζει ότι οι δύο υπάλληλοι δεν φορούσαν τον αδιάβροχο προστατευτικό εξοπλισμό που απαιτείται για την εκτέλεση εργασιών στον σταθμό.

Υποβλήθηκαν σε διαδικασία απολύμανσης στις εγκαταστάσεις του σταθμού, αλλά τα επίπεδα ακτινοβολίας δεν υποχώρησαν σημαντικά ακόμη και σχεδόν εννέα ώρες μετά το ατύχημα. Απολυμάνθηκαν εκ νέου στο νοσοκομείο, όπου θα παραμείνουν υπό ιατρική παρακολούθηση για διάστημα τουλάχιστον δύο εβδομάδων, ανέφερε η εταιρία TEPCO.

