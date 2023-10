Κόσμος

Κίνα: Πέθανε ξαφνικά ο Λι Κετσιάνγκ

Έφυγε από την ζωή αιφνιδίως ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Λι Κετσιάνγκ. Τι μεταδίδουν τα κινεζικά ΜΜΕ.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Λι Κετσιάνγκ, ηλικίας 68 ετών, πέθανε εξαιτίας ξαφνικής ανακοπής καρδιάς, μεταδίδουν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο σύντροφος Λι Κετσιάνγκ, ο οποίος ξεκουραζόταν στη Σαγκάη τις τελευταίες ημέρες, υπέστη ξαφνική καρδιακή ανακοπή την 26η Οκτωβρίου και μετά την αποτυχία των εντατικών προσπαθειών (των γιατρών) να τον επαναφέρουν πέθανε (...) δέκα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της 27ης Οκτωβρίου», μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Πρόσθεσε πως θα μεταδώσει αργότερα εκτενή νεκρολογία του.

Ο πρώην πρωθυπουργός υπηρέτησε για μια δεκαετία υπό τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, από το 2013 ωσότου έπαψε να είναι ο επικεφαλής της κυβέρνησής του τον Μάρτιο.

Ο οικονομολόγος με σπουδές στο περίβλεπτο πανεπιστήμιο του Πεκίνου θεωρείτο για καιρό από τους κυριότερους διεκδικητές της ηγεσίας του ΚΚ Κίνας, όμως τα τελευταία χρόνια παραμεριζόταν ολοένα περισσότερο από τον πρόεδρο Σι.

Το 2020, είχε προκαλέσει αίσθηση όταν επισήμανε πως πάνω από 600 εκατομμύρια άνθρωποι στην Κίνα έχουν μηνιαίο εισόδημα μικρότερο από 140 δολάρια, πυροδοτώντας έντονο διάλογο για τα προβλήματα της φτώχειας και των ανισοτήτων στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως.

