Μακελειό στο Μέιν: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ σε αίθουσα μπόουλινγκ και σε εστιατόριο της πόλης Λιούιστον. Τρόμος στους κατοίκους καθώς ο δράστης κυκλοφορεί ακόμη ελεύθερος

Οι Αρχές συνεχίζουν το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, του 40χρονου Ρόμπερτ Καρντ, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για οκτώ δολοφονίες. Θα πρέπει να θεωρείται οπλισμένος και επικίνδυνος, αύμφωνα με την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το CNN, ομάδα του FBI έκανε έρευνα στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του υπόπτου. Ο 40χρονος είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής πυροβόλων όπλων και μέλος των Εφέδρων του Στρατού των ΗΠΑ.

A mass shooting left multiple people dead in the city of Lewiston, Maine, as authorities said a ‘person of interest’ was at large, armed and dangerous and warned people to shelter in place https://t.co/bnh2eiZwac pic.twitter.com/ZMNjVftsqm