Θεσσαλονίκη - Ηλεκτροπληξία: Τι έδειξε η νεκροψία για τον θάνατο της 24χρονης

Η άτυχη κοπέλα έφυγε από την ζωή την ώρα που έκανε μπάνιο στο διαμέρισμά της.

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της 24χρονης που πέθανε την ώρα που έκανε μπάνιο στο διαμέρισμά της, που ζούσε με τον σύντροφό της, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες , από την νεκροψία - νεκροτομή φαίνεται ότι επιβεβαιωνεται το σενάριο της ηλεκτροπληξίας καθώς προέκυψε ότι η άτυχη κοπέλα έφερε εικόνα εξόδου ηλεκτρικού ρεύματος.

Θα ακολουθήσουν ιστολογικές εξετάσεις.

Την άτυχη κοπέλα βρήκε νεκρή ο σύντροφός της, όταν επέστρεψε στο διαμέρισμά τους. Η κηδεία της νεαρής θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή.

