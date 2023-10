Υγεία - Περιβάλλον

Τέμπη: Ο 21χρονος Γεράσιμος παραμένει διασωληνωμένος στη Λάρισα

Δεν έχει τέλος ο γολγοθάς για τον μοναδικό επιζόντα του πρώτου βαγονιού στο δυστύχημα στα Τέμπη.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση παραμένει ο 21χρονος Ιάσονας – Γεράσιμος Γεωργιάδης, μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού από το μοιραίο τρένο που στοίχισε τη ζωή σε 57 άτομα τον περασμένο Μάρτιο.

Ο νεαρός, συνεχίζει να δίνει μεγάλη μάχη από την ημέρα που σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα, όταν και μεταφέρθηκε με πολλαπλά τραύματα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγους μήνες ο 21χρονος Βολιώτης μεταφέρθηκε σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης στο Ανόβερο της Γερμανίας, από όπου, όμως επέστρεψε εξαιτίας μυκητιακής μόλυνσης.

Από εκείνη την ημέρα εκείνη έως και σήμερα, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, η οικογένεια του 21χρονου φοιτητή εξετάζει το ενδεχόμενο ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού να μεταφερθεί σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης στην Αμερική.

Στο μεταξύ, ο δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου, πέρασε χθες (25/10) το μεσημέρι το κατώφλι του ειδικού εφέτη ανακριτή ώστε να ενημερωθεί για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Τεμπών.

«Η επίσκεψή μου στον εφέτη ανακριτή και τον εισαγγελέα γίνεται για δύο θέματα. Το πρώτο θέμα είναι η ολοκλήρωση των προανακριτικών πράξεων σε έναν ορίζοντα χρόνου που πιστεύω μέχρι τέλος του χρόνου να έχει ολοκληρωθεί η προανακριτική διαδικασία. Το δεύτερο θέμα αφορά την υπόθεση, αν θα φτάσει την άνοιξη ή το καλοκαίρι στην αίθουσα, θα πρέπει να υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα να αντιμετωπιστούν διότι υπάρχουν οι κατηγορούμενοι και οι δικηγόροι ταυτόχρονα» ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε ότι και από την έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας υπάρχουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα που φτάνουν μέχρι και την κορυφή της πολιτικής ηγεσίας για το πώς χειρίστηκαν τα οικονομικά δεδομένα.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την υπόθεση «δίκη- ρεκόρ» επιδεικνύοντας την αισιοδοξία ότι πολύ γρήγορα θα φτάσει στο ακροατήριο.

