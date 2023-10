Οικονομία

Μισθοί - Πορτογαλία: Απεργία στον δημόσιο τομέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι απεργοί ζητούν μισθολογικές αυξήσεις προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν “τη βίαιη αύξηση του κόστους ζωής”

-

Η συλλογή απορριμμάτων, η λειτουργία των νοσοκομείων και των σχολείων γίνονται με προβλήματα σήμερα στην Πορτογαλία λόγω της 24ωρης απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων με αίτημα αυξήσεις μισθών, σύμφωνα με τα συνδικάτα.

“Προβλέπουμε μεγάλη συμμετοχή, με προβλήματα ή την αναστολή της λειτουργίας διάφορων υπηρεσιών”, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο συντονιστής του Κοινού Μετώπου Συνδικάτων Δημόσιας Διοίκησης, ο Σεμπαστιάο Σαντάνα.

Οι απεργοί διαμαρτύρονται κυρίως “κατά της πολιτικής φτωχοποίησης” που ακολουθεί η σοσιαλιστική κυβέρνηση με τη “συνενοχή” των δεξιών κομμάτων, διευκρίνισε το συνδικάτο σε ανακοίνωσή του.

Οι απεργοί ζητούν μισθολογικές αυξήσεις προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν “τη βίαιη αύξηση του κόστους ζωής” και τις απώλειες στην αγοραστική τους δύναμη. Η κυβέρνηση, η οποία παρουσίασε στις αρχές του μήνα τον προϋπολογισμό της για το 2024, προβλέπει αυξήσεις μεταξύ του 3% και του 6,8% για τους δημόσιους υπαλλήλους.

“Η πρόταση αυτή δεν ικανοποιεί κανέναν εργαζόμενο”, εκτίμησε ο Σαντάνα, την ώρα που το συνδικάτο ζητεί αυξήσεις τουλάχιστον 15%, κατά 150 ευρώ κατ΄ελάχιστο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ασέλγεια σε ανήλικο - Θεσσαλονίκη: Δεκαετής κάθειρξη σε 45χρονο

Σύνοδος Κορυφής: Πρωτοβουλία Μητσοτάκη για μεταναστευτικό και φυσικές καταστροφές

Καιρός: σκόνη και βροχές την Παρασκευή