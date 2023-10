Κόσμος

Νάπολι: Υπερηφαίστειο προκάλεσε κύμα σεισμών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Τεντωμένα" είναι τα νεύρα των κατοίκων της ιταλικής κωμόπολης κοντά στη Νάπολι, λόγω των συνεχών σεισμών.

-

(εικόνα αρχείου)

Η κουβέντα στα καταστήματα και στα καφενεία του Ποτσουόλι, μιας παραλιακής κωμόπολης έξω από τη Νάπολη, δεν είναι για ποδόσφαιρο ή πολιτική, αλλά για το φόβο που έχει καταλάβει τους κατοίκους αφότου ένα υπερηφαίστειο προκάλεσε ένα κύμα από σεισμούς.

Τις περασμένες εβδομάδες, η κυβέρνηση σχεδίαζε την ενδεχόμενη απομάκρυνση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που ζουν γύρω από την εκτεταμένη ηφαιστειακή περιοχή που είναι γνωστή με την αρχαιοελληνική ονομασία της Φλεγραία Πεδία (Campi Flegrei).

Θειούχοι ατμοί διαφεύγουν από την επιφάνεια, δίνοντας στην περιοχή μια σουρεαλιστική όψη και καθιστώντας τη μαγνήτη για τους τουρίστες.

Οι κάτοικοι έχουν συνηθίσει την οσμή, τους ατμούς και τις δονήσεις. Το Σεπτέμβριο σημειώθηκαν περισσότεροι από χίλιοι σεισμοί, οι περισσότεροι μικροί.

Όμως ένας σεισμός 4,2 βαθμών στις 2 Σεπετεμβρίου, η ισχυρότερη δόνηση εδώ και περισσότερο από 40 χρόνια σ' αυτό το ηφαιστειακό πεδίο, πυροδότησε φόβους ότι μπορεί να βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν «σεισμική κρίση», για πρώτη φορά από τις αρχές των χρόνων του 1980.

Ο μεγάλος σεισμός, ο οποίος δεν προκάλεσε σοβαρές δομικές ζημιές, και περίπου 500 μικρότεροι μέχρι τώρα τον Οκτώβριο, έχουν προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους, όπως η Αναμαρία Σκάρντι, μητέρα δύο εφήβων.

«Ακόμη κι αυτοί οι μικροί (σεισμοί) μας φοβίζουν», λέει. «Ανησυχούμε επειδή υποτίθεται πως πρέπει να φύγουμε. Αλλά πού να πάμε; Πού; Τα νεύρα μας είναι τεντωμένα».

Ειδικοί λένε πως δεν υφίσταται επικείμενη απειλή για μια έκρηξη, όμως εκφράζουν ανησυχίες ότι η γεωφυσική δραστηριότητα ανεβάζει και κατεβάζει το έδαφος, κάτι που μπορεί να αποσταθεροποιήσει κτίρια.

Η κυβέρνηση, η οποία συζήτησε αυτό το μήνα την κατάσταση σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, θα διατάξει την απομάκρυνση των κατοίκων, αν οι αξιωματούχοι της πολιτικής προστασίας προειδοποιήσουν ότι κτίρια κινδυνεύουν να καταρρεύσουν.

Κινούμενο μάγμα

Γνωστές ως βραδυσεισμοί, οι δονήσεις αυτές προκαλούνται από το γέμισμα ή το άδεισμα θυλάκων μάγματος βαθιά στο υπέδαφος.

Όταν μια παρόμοια κρίση είχε σημειωθεί πριν από τέσσερις δεκαετίες, διάρκεσε χρόνια και προκάλεσε την αναγκαστική απομάκρυνση 40.000 ανθρώπων από το Ποτσουόλι, που είναι γνωστό ως η γενέτειρα της ηθοποιού Σοφία Λόρεν.

«Η οικογένειά μου είναι διχασμένη ... Θέλω να μείνω, όμως η γυναίκα μου και τα παιδιά μου ψάχνουν για σπίτι στην περιοχή του Καστέλ Βολτούρνο», λέει ο Βιντσέντσο Ρούσο, αναφερόμενος σε μια πόλη περίπου 30 χιλιόμετρα βορειότερα.

«Όταν κοιμάσαι τη νύχτα, ο εφιάλτης είναι πάντα εκεί. Ξεχνάς την κατάσταση και κάθεσαι στον καναπέ και τότε έρχεται ο σεισμός. Υπάρχουν μεγάλοι και μικροί. Χθες, για παράδειγμα, είχαμε δύο μικρές δονήσεις πριν από το μεσημερινό γεύμα», λέει.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: “ΖΕΥΣ” και Spitfire “έσκισαν” τον ουρανό - Πέταξαν πάνω από τη μαθητική παρέλαση (εικόνες)

Γιώργος Γραμματικάκης: θλίψη στο “τελευταίο αντίο” (εικόνες)

Γάζα - IDF: Κάτω από νοσοκομείο τα κεντρικά της Χαμάς (εικόνες)