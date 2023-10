Κόσμος

Ιράκ: σιίτης ηγέτης ζητεί να “κλείσει” η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Εάν η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο δεν απαντήσουν θετικά στο αίτημα αυτό, θα αναλάβουμε άλλες δράσεις" προειδοποίησε ο ηγέτης.

-

Ο Ιρακινός θρησκευτικός ηγέτης Μοκτάντα Σαντρ ζήτησε σήμερα από την ιρακινή κυβέρνηση να "κλείσει" την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη λόγω της "άνευ όρων υποστήριξης" της Ουάσινγκτον στο Ισραήλ στον πόλεμο κατά της παλαιστινιακής Χαμάς.

Εάν "η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο δεν απαντήσουν θετικά στο αίτημα αυτό, θα αναλάβουμε άλλες δράσεις τις οποίες θα ανακοινώσουμε αργότερα", προειδοποίησε με μήνυμά του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ο επιδραστικός σιίτης ηγέτης.

Στο Ιράκ, η υποστήριξη του παλαιστινιακού ζητήματος λαμβάνει μεγάλη συναίνεση και υπερβαίνει τις πολιτικές διαφορές. Όπως ο Ιρανός γείτονάς της, μεγάλος εχθρός του ισραηλινού κράτους, η Βαγδάτη δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ.

Ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι κατακρίνει τη "σιωνιστική κατοχή" από την έναρξη των ισραηλινών βομβαρδισμών στη Γάζα, τους οποίους αποκαλεί "γενοκτονία" του παλαιστινιακού λαού.

Στο Ιράκ, όπως σε πολλές ακόμη αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, διαδηλώσεις πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή για να καταγγείλουν τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και να υποστηρίξουν τους Παλαιστίνιους.

Επίσης, εδώ και μια εβδομάδα, οι αμερικανικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους που έχουν αναπτυχθεί στο Ιράκ αποτελούν τον στόχο επιθέσεων, την ευθύνη των οποίων ανέλαβε --για τις περισσότερες μεταξύ αυτών-- η οργάνωση "Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ" στα κανάλια στο Telegram που συνδέονται με τις ισχυρές φιλοϊρανικές ιρακινές παρατάξεις.

Την Πέμπτη, το Πεντάγωνο μέτρησε τουλάχιστον 16 επιθέσεις στο Ιράκ και στη Συρία δείχνοντας τις "πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν".

Η ιρακινή κυβέρνηση υποστηρίζεται από φιλοϊρανικά κόμματα διατηρώντας στενές σχέσεις με την Τεχεράνη. Ωστόσο πρέπει επίσης να διατηρήσει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, των οποίων 2.500 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στο Ιράκ. Τη Δευτέρα η Βαγδάτη καταδίκασε τις "απαράδεκτες" επιθέσεις εναντίον των Αμερικανών στρατιωτών και διαβεβαίωσε ότι θα διενεργήσει έρευνα.

Απέναντι στις εντάσεις αυτές, η Ουάσινγκτον έδωσε εντολή την περασμένη Παρασκευή για την απομάκρυνση του μη απολύτως απαραίτητου προσωπικού της από την πρεσβεία της στη Βαγδάτη, η οποία βρίσκεται στην Πράσινη Ζώνη, τον αυστηρά φρουρούμενο τομέα της ιρακινής πρωτεύουσας, και του προξενείου της στην Αρμπίλ στο Ιρακινό Κουρδιστάν.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: “ΖΕΥΣ” και Spitfire “έσκισαν” τον ουρανό - Πέταξαν πάνω από τη μαθητική παρέλαση (εικόνες)

Ασέλγεια σε ανήλικο - Θεσσαλονίκη: Δεκαετής κάθειρξη σε 45χρονο

Εύβοια: τρακτέρ καταπλάκωσε και σκότωσε άνδρα (εικόνες)