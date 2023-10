Life

Ο Μπόρις Τζόνσον... επιστρέφει στην τηλεόραση

Ο πρώην Βρετανός Πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον θα αναλάβει "ρόλο-κλειδί" σε τηλεοπτικό σταθμό.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον θα ενταχθεί τον επόμενο χρόνο στο δυναμικό του συντηρητικού τηλεοπτικού καναλιού GB News, όπου θα έχει «ρόλο-κλειδί» στην κάλυψη των βρετανικών και των αμερικανικών εκλογών.

Ο 59χρονος Τζόνσον αναγκάστηκε να παραιτηθεί το καλοκαίρι του 2022, έπειτα από μια σειρά σκανδάλων επί της πρωθυπουργίας του. Ο πρωθυπουργός (2019-22) που έβγαλε τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρουσιάζει στο κανάλι εκπομπές που «θα ξεδιπλώνουν την ισχύ του Ηνωμένου Βασιλείου στον κόσμο», ανέφερε το GB News.

«Το GB News είναι ένα επαναστατικό κανάλι, με πιστό κοινό που αυξάνεται» είπε ο Τζόνσον, δηλώνοντας ενθουσιασμένος που θα μοιραστεί «τις ειλικρινείς αντιλήψεις του για τα παγκόσμια γεγονότα».

Ο διευθυντής σύνταξης του καναλιού, Μάικλ Μπούκερ, δήλωσε «υπερήφανος» που ο Τζόνσον, «ο πρωθυπουργός της γενιάς μας με τη μεγαλύτερη επιρροή» και «δημοσιογράφος με απίστευτο ταλέντο» θα ενταχθεί στην οικογένεια του GB News.

Αφού παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμά του τον Ιούνιο, καθώς μια κοινοβουλευτική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είπε ψέματα στη Βουλή των Κοινοτήτων όταν έδινε εξηγήσεις για τα πάρτι που οργανώνονταν στην Ντάουνινγκ Στριτ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Τζόνσον ανέλαβε να αρθρογραφεί για την συντηρητική εφημερίδα Daily Mail ενώ παράλληλα συνεχίζει τις επικερδείς ομιλίες του σε όλον τον κόσμο.

Προτού ασχοληθεί με την πολιτική, αρχικά ως δήμαρχος του Λονδίνου, ο Τζόνσον ξεκίνησε τη δημοσιογραφική καριέρα του ως ασκούμενος στην εφημερίδα Times, όμως απολύθηκε πολύ γρήγορα με την υποψία ότι επινόησε μια δήλωση. Το 1989 έγινε ανταποκριτής της Daily Telegraph στις Βρυξέλλες και στη συνέχεια αρθρογράφος στο Λονδίνο της ίδιας εφημερίδας και του περιοδικού The Spectator.

Το GB News ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2021 και έχει κατηγορηθεί πολλές φορές από την Ofcom, τη βρετανική ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης, για παραλείψεις όσον αφορά την υποχρέωση αμεροληψίας.

