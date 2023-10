Κόσμος

Γάζα: Διαπραγματεύσεις για ολιγοήμερη κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πληροφορίες που μεταδίδουν τα αιγυπτιακά Μέσα κάνουν λόγο για συνομιλίες Χαμάς – Ισραήλ για τους ομήρους.

-

Διαπραγματεύσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κατάρ με τη Χαμάς οδήγησαν στην πρότερη της ισραηλινής επίθεσης πρόταση για απελευθέρωση ομήρων.

Όπως μετέδωσαν τα αιγυπτιακά Μέσα, «υπήρξε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για ανθρωπιστική εκεχερεία στη Γάζα για κάποιες ώρες ή και ημέρες.

Η Χαμάς ζήτησε πενθήμερη εκεχερεία σε ανταλλαγή με 100 ομήρους. Η Χαμάς ζητεί απελευθέρωση όλων του κρατούμενων και μακροχρόνια ειρήνη.

Το Ισραήλ, σύμφωνα με τα αιγυπτιακά Μέσα, συμφώνησε σε μία ημέρα εκεχειρείας, υπό τον όρο διεθνούς επιτήρησης και πρόσφερε κατάπαυση του πυρός σε ανταλλαγή με την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Πηγή: Egypttoday.com

Ειδήσεις σήμερα:

Ντέρμπι - Ολυμπιακός για ποινή: Άδικη και προκλητική η απόφαση

Γιώργος Γραμματικάκης: θλίψη στο “τελευταίο αντίο” (εικόνες)

Γάζα - IDF: Κάτω από νοσοκομείο τα κεντρικά της Χαμάς (εικόνες)