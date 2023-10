Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Στην ΚΕ οι διαγραφές Βίτσα, Σκουρλέτη, Τζουμάκα και Φίλη

Η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για τα τέσσερα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία παραπέμφθηκαν προς διαγραφή.

Στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ παραπέμπει η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος το θέμα της παραπομπής των τεσσάρων μελών του, όπως δηλαδή προβλέπει το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, αποφάσισε με ψήφους 10- 5 την παραπομπή των υποθέσεων των: Δημήτρη Βίτσα, Πάνου Σκουρλέτη, Στέφανου Τζουμάκα και Νίκου Φίλη στην Κεντρική Επιτροπή.

Σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Δεοντολογίας, παραπομπή στην Κ.Ε για έκφραση γνώμης γίνεται μόνο για την περίπτωση επιβολής των ποινών:

α) της αναστολής της κομματικής ιδιότητας μέχρι ένα έτος και β) της διαγραφής.

Πήγες της Κουμουνδούρου σχολίασαν ότι «δεν τοποθετούνται επί εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων, πολλώ δε μάλλον πριν λάβουν επίσημα γνώση του σχετικού διαβιβαστικού εγγράφου της Επιτροπής Δεοντολογίας».

«Σε κάθε περίπτωση θα τηρηθούν απαρέγκλιτα το Καταστατικό και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Δεοντολογίας του Κόμματος», πρόσθεσαν.

