ΣΥΡΙΖΑ - Κασσελάκης: Προέχει η ενότητα και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης

Τι ανέφερε για τα εσωκομματικά ζητήματα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Την ανάγκη αλλά και την αποφασιστικότητά του να εργαστεί για την ενότητα του κόμματος και για την πλέον αποτελεσματική προβολή των θέσεών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υπογράμμισε ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης, στην εισήγησή του στην συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Προτεραιότητά μας είναι να βρούμε ρυθμό», ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της Κουμουνδούρου ο κ. Κασσελάκης και προσέθεσε: «Σήμερα, κάνουμε ένα πρώτο βήμα, με την ενεργοποίηση του Εκτελεστικού Γραφείου. Γιατί τα προβλήματα είναι εδώ. Και αντίπαλός μας είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να σπάσουμε τον κύκλο της εσωστρέφειας, και να βγούμε στην κοινωνία. Ν' αλλάξουμε για να αντιμετωπίσουμε τον Κυρ. Μητσοτάκη και την σκληρή Δεξιά του. Η δική μας απάντηση σ' αυτό δεν μπορεί να δοθεί μέσα σε κλειστούς διαδρόμους. Να μιλήσουμε με την κοινωνία, να ακούσουμε αδιαμεσολάβητα τις αγωνίες και τα προβλήματά της. Αυτό έχω σκοπό να κάνω, από αύριο κιόλας. Πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη, με την ευκαιρία της 28ης Οκτωβρίου».

Ακολούθως κάλεσε «όλους και όλες να κάνουμε το ίδιο. Να βγούμε όλοι μαζί στην κοινωνία. Να βγούμε στον δρόμο, να έρθουμε σε επαφή με την κοινωνία, τα κινήματα, τους κοινωνικούς φορείς, τα συνδικάτα, τη νεολαία. Και ταυτόχρονα, να δουλέψουμε σκληρά τον προγραμματικό μας λόγο. Για να παράξουμε, να επεξεργαστούμε και επικοινωνήσουμε συγκεκριμένες, συνολικές, αξιόπιστες, ρεαλιστικές απαντήσεις για όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες: ακρίβεια, υγεία, παιδεία, στέγη, ασφάλεια, εθνικά θέματα. Για αυτό έβαλα μπροστά τη δημιουργία των ομάδων εμπειρογνωμόνων/think tank. Η Διάνα Βουτυράκου ήδη έχει γίνει αποδέκτρια ενδιαφέροντος στο email της, ενώ, ταυτόχρονα, οργανώνουμε τον isyriza, καθώς και εθελοντές, που θα είναι και εκλογικοί αντιπρόσωποι. Αυτό δεν σημαίνει υπέρβαση των οργάνων, αλλά περισσότερη δημοκρατία».

Ο κ. Κασσελάκης έδωσε έμφαση στην ενεργοποίηση και τον επανασχεδιασμό του isyriza, «για να δώσουμε φωνή στα μέλη μας, να τα ενεργοποιήσουμε, να τα εμπλέξουμε στην παραγωγή πολιτικής».

Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό ανέφερε: «Έχω κλείσει ένα μήνα, μόλις, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, μεσολάβησαν οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Παρά τον περιορισμένο χρόνο, έτρεξα, έδωσα όλες μου τις δυνάμεις για να βοηθηθούν οι άνθρωποι που στηρίζαμε. Έδωσα την μάχη με κάθε δύναμη. Έδειξα ότι λειτουργώ ομαδικά, μέσα στο πλαίσιο του Καταστατικού για χάρη του συλλογικού ΣΥΡΙΖΑ. Πολλή δουλειά γίνεται στο Κοινοβούλιο, αλλά και για την αναδιοργάνωση του κόμματος».

Σε κάθε αρχή υπάρχουν αρρυθμίες

Αναφέρθηκε στα εσωκομματικά ζητήματα λέγοντας «όπως συμβαίνει με κάθε νέα αρχή, είναι φυσικό να υπάρχουν αρρυθμίες και ορισμένα ζητήματα να απαιτούν διόρθωση στον τρόπο λειτουργίας μας» και συνέχισε:

«Σας λέω όμως ότι το κόμμα μας θα λειτουργεί συντεταγμένα, θεσμικά, συλλογικά. Θα λειτουργούμε με βάση το Καταστατικό και τις Θέσεις μας. Βρισκόμαστε σε μια φάση ανασυγκρότησης του κόμματος, και μπροστά σε ένα συνέδριο, και είναι απολύτως λογικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.

Νομίζω όμως ότι εδώ έχουν ξεπεραστεί κάποια όρια. Δεν αναφέρομαι στις διαφορετικές πολιτικές απόψεις, ούτε στην πολιτική κριτική. Κι αυτό δεν μπορεί να το αποδεχθεί κανείς, και σε κανένα κόμμα του κόσμου».

Ακολούθως προέτρεψε τα στελέχη «να μην είμαστε αυτοαναφορικοί» και πρόσθεσε: «Από μεριάς μου θέλω να τηρήσω τη θεσμική διαδικασία και θα παροτρύνω για ενότητα. Δεν μ' ευχαριστεί αυτή η κατάσταση. Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα του άλλου είναι ταυτοτικό ζήτημα για εμένα. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια στην κατεύθυνση της ενότητας».

Απευθυνόμενος προς τα στελέχη του τους ζήτησε: «Αυτό που ζητώ από όλους και όλες, είναι να μην αμφισβητούν την εντιμότητα του κόμματος και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε τη δική μου, ούτε και κανενός άλλου. Την αριστερή ηθική που πρέπει να την τιμούμε με τη συνολική μας εικόνα. Και κάνω μια έκκληση προς όλους. Να δείξουμε αυτοσυγκράτηση. Να χαμηλώσουν οι τόνοι. Να επιδείξουμε συντροφικότητα, να επικεντρωθούμε στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας».

Ειδική αναφορά έκανε στην εικόνα του κόμματος στα ΜΜΕ λέγοντας ότι είναι διαχρονικό πρόβλημα και προσέθεσε: «Δεν θέλω να λογοκρίνω κανένα, αλλά την ίδια στιγμή έχουμε ένα σύστημα που μετατρέπει τον πλουραλισμό σε κακοφωνία. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό έκφρασης της όποιας διαφωνίας μέσα στα όργανα, και ενιαία έκφραση έξω, στα ΜΜΕ».

Αναφερόμενος, τέλος, στις διαφωνίες είπε: «Οι όποιες διαφωνίες πρέπει να τίθενται σε πολιτικό επίπεδο στα όργανα. Θα πάρω πρωτοβουλίες για την προώθηση της ενότητας και την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης». Πρότεινε δε το Εκτελεστικό Γραφείο να αποφασίσει «τη συντονισμένη παρουσία μας στα ΜΜΕ. Για να έχουμε προς τα έξω μια ενιαία φωνή».





