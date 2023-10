Κόσμος

ΗΠΑ - Μακελειό στο Μέιν: Νεκρός ο δράστης

Τι μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ επικαλούμενα τις αρχές. Πού εντοπίστηκε ο μακελάρης.

Ο φερόμενος ως δράστης των επιθέσεων οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 18 ανθρώπους και είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλοι 13 στη μικρή πόλη Λιούιστον της πολιτείας Μέιν (βορειοανατολικά), ο Ρόμπερτ Καρντ, βρέθηκε νεκρός, μεταδίδουν ΜΜΕ των ΗΠΑ επικαλούμενα τις αρχές.

Ο σαραντάρης έφεδρος του αμερικανικού στρατού κατά τα πρώτα στοιχεία αυτοκτόνησε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξέλιξη που βάζει τέλος στο ανθρωποκυνηγητό 48 ωρών μετά το πιο πολύνεκρο επεισόδιο αυτής της φύσης στην ιστορία της πολιτείας.

Το πτώμα βρέθηκε σε περιοχή με βλάστηση κοντά στην πόλη Λίσμπον, όχι μακριά από κέντρο ανακύκλωσης στο οποίο εργαζόταν μέχρι την πρόσφατη απόλυσή του, ανέφερε το CNN, επικαλούμενο τις υπηρεσίες επιβολής της τάξης.

Το χρονικό

Οι επιθέσεις ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 19.00 της Τετάρτης (τοπική ώρα) στην αίθουσα μπόουλινγκ Just-In-Time Recreation, όπου ο δράστης πυροβόλησε και σκότωσε την ιδιοκτήτρια και έξι άνδρες, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ανακοινωθεί. Λίγο αργότερα, η αστυνομία ενημερώθηκε για πυροβολισμούς στο μπαρ-εστιατόριο Schemengees, που απέχει περίπου 5 χιλιόμετρα. Επτά άνδρες σκοτώθηκαν εκεί, ενώ άλλοι τρεις πελάτες μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι σε νοσοκομεία και υπέκυψαν αργότερα.

«Μέσα σ’ ένα δευτερόλεπτο ήρθαν τα πάνω-κάτω, χωρίς λόγο. Πώς να βγάλουμε κάποιο νόημα από όλο αυτό;» έγραφε την Πέμπτη η σελίδα του Schemengees στο Facebook.

«Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν μοιάζει αληθινό, όμως είναι. Χάσαμε υπέροχους και μεγαλόκαρδους ανθρώπους της κοινότητάς μας χθες το βράδυ. Δεν υπάρχουν λόγια», ανέφερε το Just-In-Time στη δική του ανάρτηση.

Η Τζέσικα Κάρτσερ είπε ότι ένας από τους τραυματίες είναι ο γιος της, ο Τζάστιν, ο οποίος πυροβολήθηκε στη σπονδυλική στήλη και τα νεφρά και χειρουργήθηκε. Ο Τζάστιν είχε δει τον πατέρα του, τον Τζιν Κάρτσερ, να δολοφονείται το 2019, όταν τον πυροβόλησαν στο πάρκινγκ ενός πολυκαταστήματος έπειτα από έναν καυγά, ανέφερε η εφημερίδα Sun του Λιούιστον.

