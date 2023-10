Υγεία - Περιβάλλον

Long Covid - Νέα μελέτη: Πού οφείλονται τα επίμονα συμπτώματα

Τι αναφέρει η νέα αυή μελέτη για άτομα που έχουν νοσήσει σοβαρά από κορονοϊό.

Μια ανισορροπία στους μύκητες του εντέρου μπορεί να συμβάλλει στην εκδήλωση φλεγμονής σε άτομα που έχουν νοσήσει σοβαρά από τον κορονοϊό ή που πάσχουν από μακρά Covid-19. Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι τα άτομα που είχαν νοσήσει σοβαρά είχαν αυξημένα επίπεδα ενός μύκητα που μπορεί να ενεργοποιήσει το ανοσοποιητικό σύστημα και να προκαλέσει μακροχρόνιες αλλαγές. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Nature Immunology», υποστηρίζει ότι η αντιμυκητιασική θεραπεία θα μπορούσε να ανακουφίσει τα άτομα που νοσούν σοβαρά από τον Covid-19.

Σύμφωνα με τον Μάρτιν Χόνιγκλ, ερευνητή κλινικής μυκητολογίας στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Γκρατς στην Αυστρία, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, τα ευρήματα δείχνουν έναν πιθανό μηχανισμό της φλεγμονής που προκαλεί τη νόσο και πιθανώς έχει αγνοηθεί.

Τρισεκατομμύρια μικροοργανισμοί ζουν μέσα και πάνω στο σώμα μας, οι οποίοι μας βοηθούν να χωνέψουμε την τροφή και μας προστατεύουν από επιβλαβείς παθογόνους μικροοργανισμούς, μεταξύ άλλων. Παρόλο που ένα μεγάλο μέρος του μικροβιώματος αποτελείται από βακτήρια, παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι και οι μύκητες του εντέρου αλληλεπιδρούν με το ανοσοποιητικό σύστημα.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει επίσης πως η μικροβιακή σύνθεση του εντέρου πολλών ατόμων που νόσησαν από τον κορονοϊό είχε αλλοιωθεί και οι προστατευτικοί φραγμοί του σώματός τους είχαν διαταραχθεί. Αυτό σημαίνει πως θα μπορούσαν να εισέλθουν παθογόνοι μικροοργανισμοί στο αίμα. Επίσης, ορισμένα άτομα που νόσησαν σοβαρά από τον κορονοϊό είχαν προσβληθεί από επικίνδυνες μυκητιασικές λοιμώξεις.

Ο Ίλιαν Λίεβ, ανοσολόγος στο Weill Cornell Medicine της Νέας Υόρκης και οι συνεργάτες του θέλησαν να διερευνήσουν περαιτέρω τη σχέση μεταξύ των μυκήτων και του Covid-19. Οι ερευνητές εξέτασαν τα δείγματα αίματος 91 ατόμων που νοσηλεύτηκαν με κορονοϊό το 2020. Σχεδόν τα 3/4 αυτών των ατόμων είχαν νοσήσει σοβαρά και είχαν λάβει περισσότερα από έξι λίτρα συμπληρωματικού οξυγόνου το λεπτό ή είχαν διασωληνωθεί, ενώ οι υπόλοιποι είχαν νοσήσει πιο ελαφρά.

Τα άτομα που είχαν νοσήσει σοβαρά είχαν περίπου τέσσερις φορές περισσότερα αντισώματα έναντι τριών ειδών μυκήτων που βρίσκονται συνήθως στο έντερο, συμπεριλαμβανομένου του ζυμομύκητα Candida albicans. Ο υψηλός επιπολασμός των αντισωμάτων υποδηλώνει ότι τα άτομα αυτά είχαν αυξημένες ποσότητες μυκήτων. Τα δείγματα κοπράνων που συλλέχθηκαν στις αρχές του 2021 από 10 άτομα που είχαν νοσήσει από τον κορονοϊό έδειξαν επίσης ότι είχαν υψηλότερα συνολικά επίπεδα μυκήτων του εντέρου, ιδίως ειδών Candida, σε σχέση με 10 υγιή άτομα. Για τα άτομα αυτά, η αφθονία των Candida συσχετίστηκε θετικά με τη σοβαρότητα της νόσου. Η παρουσία ορισμένων ειδών μυκήτων, ιδίως του C. albicans, έχει αποδειχθεί ότι ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα.

Σε ένα υποσύνολο ατόμων με σοβαρή COVID-19, ο αριθμός των αντισωμάτων κατά του C. albicans στο αίμα τους συνδέθηκε με τον αριθμό των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος που ονομάζονται ουδετερόφιλα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή.

Όταν οι ερευνητές μόλυναν ποντίκια με τον C. albicans από δείγματα ατόμων που είχαν νοσήσει σοβαρά και στη συνέχεια τα μόλυναν με τον ιό SARS-CoV-2, παρατήρησαν ότι περισσότερα ουδετερόφιλα εισέβαλαν στους πνεύμονες των ζώων και ενεργοποίησαν μια φλεγμονώδη αντίδραση σε σχέση με τα ποντίκια που είχαν μολυνθεί μόνο με τον ιό SARS-CoV-2. Όταν χορήγησαν στα ποντίκια ένα αντιμυκητιασικό φάρμακο, ο αριθμός και η δραστηριότητα των ουδετερόφιλων μειώθηκε.

Μακρά Covid-19

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης πως τα άτομα που είχαν νοσήσει σοβαρά από τον κορονοϊό συνέχισαν να έχουν αυξημένα επίπεδα αντισωμάτων κατά του C. albicans και πρόδρομων ουδετερόφιλων πολύ καιρό αφότου είχαν αναρρώσει – έως και ένα χρόνο αργότερα. Αυτοί οι παράγοντες υποδηλώνουν πως οι αλλαγές στα επίπεδα των μυκήτων κατά τη διάρκεια μιας λοίμωξης από τον κορονοϊό θα μπορούσαν να συμβάλουν στη φλεγμονή που σχετίζεται με τη μακρά Covid-19.

«Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για το τι μπορεί να προκαλεί επίμονα συμπτώματα μετά τη νόσηση», δήλωσε ο Αράν Σινγκαναγιαγκαμ, ανοσολόγος στο Imperial College του Λονδίνου.

Οι ερευνητές συμφωνούν ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ των μυκήτων του εντέρου και του Covid-19. Παραμένει ασαφές αν οι παρατηρούμενες αλλαγές στα επίπεδα των μυκήτων στο μικροβίωμα των ατόμων που νόσησαν από τον κορονοϊό προέκυψαν από τη νόσο ή προηγήθηκαν αυτής και έκαναν τα άτομα πιο ευάλωτα, σύμφωνα με τον ερευνητή.

Εάν οι μελλοντικές μελέτες αποκαλύψουν περισσότερα για τους εμπλεκόμενους μηχανισμούς, οι υπάρχουσες αντιμυκητιασικές θεραπείες θα μπορούσαν να επαναπροσδιοριστούν. Ο Λίεβ ελπίζει πως αυτή η έρευνα «θα κάνει τους ανθρώπους να αρχίσουν να σκέφτονται αυτούς τους κοινούς τύπους βιολογίας που βλέπουμε σε πολύ διαφορετικές ασθένειες και πώς μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε».

Πηγή: Nature

