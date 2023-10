Κοινωνία

28η Οκτωβρίου: Μικροεπεισόδια και συλλήψεις στη μαθητική παρέλαση της Αθήνας

Δείτε πότε και πώς οξύνθηκαν τα πνεύματα από την πλευρά των πολιτών που παρακολουθούσαν την παρέλαση, με αποτέλεσμα την παρέμβαση των αστυνομικών αρχών.

Δύο επεισόδια μικρής έντασης και διάρκειας σημειώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου, στο πλαίσιο της μαθητικής παρέλασης που έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα. Όπως μετέδωσε ο ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Θάνος Κλωνόπουλος, το πρώτο συμβάν καταγράφηκε όταν δύο διαδηλωτές προσπάθησαν να ανοίξουν πανώ υποστήριξης του παλαιστινιακού λαού μπροστά στους επίσημους. Οι πολίτες εμποδίστηκαν, εξωθήθηκαν προς το οδόστρωμα και εντέλει συνελήφθησαν. Αργότερα και συγκεκριμένα κατά την διάρκεια των δηλώσεων των επισήμων, περίπου 10 πολίτες ανήρτησαν σημαίες της Παλαιστίνης, και οι αστυνομικές δυνάμεις τους πλησίασαν και σχημάτισαν κλοιό γύρω τους.

