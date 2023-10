Life

28η Οκτωβρίου - Ερυθρός Σταυρός: Τιμά τις Εθελόντριες Νοσηλεύτριές του (εικόνες)

Ποια ακριβώς ήταν η κεφαλαιώδης προσφορά της πρώτης και μεγαλύτερης ανθρωπιστικής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης του κόσμου, κατά τις δύσκολες ώρες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γιορτάζει την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και αποδίδει τη δέουσα τιμή στις ηρωίδες Ερυθροσταυρίτισσες Εθελόντριες Νοσηλεύτριες που θυσιάστηκαν για την πατρίδα, κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου.

Όπως προκύπτει από τα ιστορικά αρχεία της ανθρωπιστικής μη-κυβερνητικής οργάνωσης, το έπος του 1940 είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καθώς ήταν η μοναδική οργανωμένη ανθρωπιστική και εθελοντική υπηρεσία εκείνη την εποχή. Με την έναρξη του πολέμου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, κινητοποίησε άμεσα τις εθελόντριες αδελφές νοσοκόμες, τους Σαμαρείτες τραυματιοφορείς και ολόκληρο το πολυπληθές εθελοντικό δυναμικό του, για να συνδράμει τον μαχόμενο Έλληνα στρατιώτη αλλά και να περιθάλψει τους τραυματίες από τους εχθρικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Ταυτόχρονα, ο Ε.Ε.Σ. διέθεσε υγειονομικό υλικό αξίας 2 εκατομμυρίων δραχμών, απέστειλε 20.000 δέματα στο μέτωπο, συγκρότησε Κέντρο Εθελοντικής Αιμοδοσίας και διανομής φιαλών αίματος για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών των στρατιωτικών νοσοκομείων και των χειρουργείων του μετώπου, ενώ πραγματοποίησε και εκατοντάδες επιτυχημένες μεταγγίσεις αίματος, που έσωσαν τραυματίες από βέβαιο θάνατο.

Το επετειακό μήνυμά του προέδρου του Ελληνικού Τμήματος της οργάνωσης Δρα Αντώνη Αυγερινού αναφέρει: “Η αξιοθαύμαστη και αστείρευτη ψυχή της Ελληνίδας νοσηλεύτριας, έγραψε χρυσές σελίδες προσφοράς και έγινε συνώνυμο του ηρωισμού και της αυτοθυσίας. Προσηλωμένοι στη βαριά κληρονομιά που παραλάβαμε, συνεχίζουμε σήμερα το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ακολουθώντας τα ιδεώδη εκείνων των αγωνιστών και αποδίδοντας φόρο τιμής σε όλους τους ήρωες του Ε.Ε.Σ. του έπους του ΄40, οι οποίοι επέδειξαν ασύλληπτη γενναιότητα που ξεπήδησε από την ηρωική ελληνική ψυχή”.

