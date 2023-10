Αθλητικά

Βιέννη: Ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον Μεντβέντεφ

Τα πολλά αβίαστα λάθη δεν επέτρεψαν στον Έλληνα πρωταθλητή να προκριθεί στον 4ο τελικό και να διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιο μέσα στο 2023.

Ήττα... στις λεπτομέρειες από τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ γνώρισε το απόγευμα του Σαββάτου ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στον πρώτο ημιτελικό του τουρνουά της Βιέννης (στο δεύτερο θ΄ αναμετρηθούν οι Γιανίκ Σίνερ και Αντρέι Ρούμπλεφ), με τον Ρώσο να παίρνει το «εισιτήριο» για τον τελικό της Κυριακής.

Ο Μεντβέντεφ επικράτησε με 2-0 σετ (6-4, 7-6) του Έλληνα πρωταθλητή, εκμεταλλευόμενος το μπρέικ που έκανε στο 7ο γκέιμ του πρώτου σετ (προηγήθηκε με 4-3) και τα λάθη του 25χρονου αντιπάλου του στο τάι μπρέικ του δεύτερου, όπου το νο3 της παγκόσμιας κατάταξης έκλεισε τον αγώνα με 8-6.

Ο Τσιτσιπάς έπαιξε πολύ καλό τένις και διεκδίκησε επί ίσοις όροις την τέταρτη νίκη του στο 500άρι τουρνουά της ATP, μετά από εκείνες που πέτυχε επί των Τιμ, Μάχατς και Γκόγιο.

Σε κάποια σημεία του ημιτελικού, όμως, έκανε αβίαστα λάθη με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να φτάσει στον τέταρτο εφετινό του τελικό, όπου θα είχε την ευκαιρία να διεκδικούσε το 2ο του τρόπαιο στο 2023 και 11ο συνολικά στην καριέρα του.

Ο Μεντβέντεφ από την άλλη θα παίξει την Κυριακή για τον έκτο εφετινό του τίτλο στην ένατη παρουσία του σε καταληκτικό αγώνα ενός τουρνουά, έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία του στα Nitto ATP Finals του Τορίνο εδώ και καιρό.

Σήμερα ο Ρώσος πέτυχε την ένατη νίκη του επί του Τσιτσιπά στην 13η μεταξύ τους μονομαχία στο κορτ, με τελευταία και πάλι σε ημιτελικό και συγκεκριμένα στο 1000άρι της Ρώμης, όπου είχε χαμογελάσει και πάλι απέναντι στον Έλληνα τενίστα με 7-5, 7-5.

