Βόλος: Της έκλεψαν το πορτοφόλι από το τραπέζι κι εκείνη δεν....το κατάλαβε

Διαρρήκτης μπήκε στο σπίτι μίας γυναίκας και της έκλεψε το πορτοφόλι κι εκείνη ενημερώθηκε από την Αστυνομία.

Ένας 47χρονος χρήστης ουσιών έκοψε την σίτα από μπαλκονόπορτα κατοικίας στην Βόλο και «μπούκαρε» την ώρα που βρισκόταν μέσα η ιδιοκτήτρια . Βρήκε επάνω στο τραπέζι της κουζίνας το πορτοφόλι της με 60 ευρώ και το πήρε, ενώ η ίδια δεν κατάλαβε τίποτα.

«Ήθελα να πάρω το λεωφορείο και να ταξιδέψω ώστε να μπω στο πρόγραμμα απεξάρτησης και οι γονείς μου δεν μου έδιναν χρήματα γιατί πίστευαν πως θα πάρω την δόση μου», είπε στους αστυνομικούς.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ της Πέμπτης και χθες ο 47χρονος, που συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα σε τυχαίο έλεγχο με το πορτοφόλι πάνω του, παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο με την κατηγορία της κλοπής, τετελεσμένη και σε απόπειρα. Η ιδιοκτήτρια ενημερώθηκε από την αστυνομία ότι το πορτοφόλι της βρέθηκε στην κατοχή χρήστη ουσιών και εκείνη δήλωσε πως έβλεπε τηλεόραση και δεν κατάλαβε την κλοπή.

Ο 47χρονος ζήτησε αναβολή της δίκης του έως την Δευτέρα, και μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος.

Πηγή: gegonota.news