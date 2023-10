Καιρός

Καιρός: Λίγες νεφώσεις με υψηλές θερμοκρασίες τη Δευτέρα

Δεν αλλάζει το σκηνικό του καιρού, που αρνείται να εναρμονιστεί με το ημερολόγιο. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Κρήτη όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγες πρόσκαιρες βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών και από το απόγευμα γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και στα ορεινά της Πελοποννήσου τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην Κρήτη όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα νότια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 και στα νότια έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά. Πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στα ανατολικά τμήματα του νομού Μαγνησίας μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Τρίτη 31 Οκτωβρίου

Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες στα νοτιοανατολικά θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις οι οποίες από τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά αρχικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, σταδιακά όμως θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων και θα ενισχυθούν 4 με 5, στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6, και μόνο στα νοτιοανατολικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

