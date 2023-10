Life

Μάθιου Πέρι: Οι τελευταίες στιγμές του “Chandler Bing” (εικόνες)

Παγκόσμια θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του πρωταγωνιστή της δημοφιλέστερης σειράς στην ιστορία. Ο Τσάντλερ έφυγε και ο κόσμος των Friends θρηνεί για τον φίλο του.

Σε ηλικία 54 ετών και μετά από χρόνια «μάχης» με τους «δαίμονες» των ουσιών και του αλκοόλ έφυγε από τη ζωή ο Μάθιου Πέρι, που έγινε παγκοσμίως γνωστός και ταυτίστηκε με τον ρόλο του στη δημοφιλέστατη σειρά “Friends”. Ήταν ο Τσάντλερ Μπινγκ κι αυτός θα παραμείνει στη συνείδηση εκατομμύρια κόσμου σε όλο τον πλανήτη.

Ο Πέρι βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του, από όπου είχε κάνει και την τελευταία του ανάρτηση.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πνιγμό.

Λίγες ώρες πριν από το θάνατό του έπαιζε pickleball και σύμφωνα με το ΤΜΖ, στη συνέχεια έστειλε τον βοηθό του για κάποια δουλειά.

Όταν εκείνος γύρισε, τον βρήκε νεκρό και κάλεσε για βοήθεια.

Διασώστες που έσπευσαν στο σημείο, προσπάθησαν να τον συνεφέρουν, βγάζοντάς τον από το νερό, όμως ήταν ήδη νεκρός.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν βρέθηκαν ναρκωτικά ή σημάδια εγκληματικής ενέργειας στο σπίτι.

Στο σημείο έφτασε και ο πατέρας του ηθοποιού.

Τα αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν μετά τη διενέργεια της νεκροψίας – νεκροτομής.

