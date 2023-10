Κόσμος

Έλληνας της Δυτικής Όχθης στον ΑΝΤ1: Περιμένουν πως εδώ θα γίνει η νέα Γάζα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γιάννης Αναγνώστου, μέλος των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» μίλησε στον απεσταλμένο του ΑΝΤ1 στο Ισραήλ, Νικόλα Βαφειάδη.

-

Του Νικόλα Βαφειάδη

Η βία κλιμακώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Όχθης, όπου ο ισραηλινός στρατός έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για πυρήνες της Χαμάς.

Στη Τζενίν συγκεκριμένα από τις 7 του μήνα έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός και η συχνότητα των επιδρομών του ισραηλινού στρατού στο καμπ της Τζενίν και στη γύρω περιοχή, πάρα πολλές συλλήψεις και πάρα πολλοί θάνατοι.

Από τις 7 του μήνα στη Δυτική Όχθη έχουν υπάρξει συνολικά 100 δολοφονίες, θάνατοι Παλαιστινίων από τον ισραηλινό στρατό, με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτούς τους ανθρώπους να είναι παιδιά και γυναίκες.

Ο Γιάννης Αναγνώστου, στέλεχος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, καταγράφει ως υπεύθυνος ψυχικής υγείας, την αγωνία των Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης, που ήδη βρίσκονται υπό μερικό αποκλεισμό.

«Οι Παλαιστίνιοι εδώ βλέπουν αυτό που συμβαίνει στους Παλαιστινίους στη Γάζα και περιμένουν να έρθει κάπως και η σειρά τους. Περιμένουν ότι η Δυτική Όχθη θα γίνει η καινούργια Γάζα, ότι θα έχουνε πλήρη αποκλεισμό και θα γίνει μια κάθετη κλιμάκωση της βίας. Επομένως υπάρχει πάρα πολλή αγωνία, υπάρχει πάρα πολλή ένταση, υπάρχει πάρα πολλή θλίψη και θυμός.

Την ίδια στιγμή το σύστημα υγείας στη Γάζα καταρρέει υπό το βάρος των βομβαρδισμών και των αλλεπάλληλων χερσαίων επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού.

Η ανθρωπιστική καταστροφή που ήδη συμβαίνει εκεί με τα 12 από τα 35 νοσοκομεία να μην λειτουργούν, με την έλλειψη, με το να μην υπάρχει ρεύμα, με τα… όλα αυτά τα βεβαρημένα νοσοκομεία να είναι ασφυκτικά γεμάτα με ανθρώπους με θέματα υγείας και ανθρώπους που προσπαθούν να βρουν άσυλο στα νοσοκομεία, νομίζω ότι μια χερσαία επίθεση θα αυξήσει την επικινδυνότητα για την ασφάλεια των ανθρώπων και φυσικά για την ασφάλεια των υπηρεσιών υγείας», δήλωσε στον Νικόλα Βαφειάδη ο Γιάννης Αναγνώστου.

Τις ημέρες αυτές οι πύλες είναι κλειστές, διότι θεωρείται όλη η Τζενίν εμπόλεμη ζώνη. Ο Νικόλας Βαφειάδης βρέθηκε εκεί για τον ΑΝΤ1.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Οδηγός ήρθε στα χέρια με άντρα που βγήκε από το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του

Παραλία Πλαταμώνα: Ελικόπτερο του Λιμενικού τραυμάτισε 42χρονη

Νάουσα: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε γέφυρα - Νεκρός ο οδηγός