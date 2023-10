Life

“Friends”: Πώς ο Μάθιου Πέρι “σκηνοθέτησε” την τελευταία σκηνή (βίντεο)

Η τελευταία σκηνή από την τηλεοπτική σειρά «Φιλαράκια» είχε την «πινελιά» του αγαπημένου σε όλους «Τσάντλερ».

Δέκα χρόνια διήρκησε η σειρά «Φιλαράκια», οι φαν της οποίας σήμερα θρηνούν για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, του αγαπημένου «Τσάντλερ Μπινγκ», που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Η σειρά «έκλεισε» στο σπίτι της Μόνικα και του Τσάντλερ, οι οποίοι με τα δίδυμά τους έφυγαν για άλλη γειτονιά.

Τα έξι «φιλαράκια» χαιρετήθηκαν σε κλίμα «βαρύ», τόσο σε επίπεδο μυθοπλασίας, όσο και στην πραγματικότητα, αφού όλοι οι συντελεστές μίας εκ των πιο επιτυχημένων σειρών που έχουν περάσει από την τηλεόραση παγκοσμίως, αποχαιρετίστηκαν για πάντα.

«Έχετε χρόνο για έναν καφέ;» ρώτησε η Ρέιτσελ, για να λάβει τη θετική απάντηση της Μόνικα.

«Πού θα πάμε;» ρώτησε ο Τσάντλερ κι ήταν η τελευταία ατάκα που ακούστηκε στη θρυλική σειρά, που για όσους την έχουν δει, καταλαβαίνουν το αστείο και τον σαρκασμό του.

Όπως ο ίδιος αποκάλυψε στην αυτοβιογραφία του, που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ήταν ο ίδιος που πρότεινε ο Τσάντλερ να πει την τελευταία ατάκα, για να ελαφρύνει το νοσταλγικό και βαρύ κλίμα. Η παραγωγή το δέχθηκε και έτσι έγινε πραγματικότητα.

