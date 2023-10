Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη – τουρκικό προξενείο: Επίθεση με μολότοφ σε διμοιρίες των ΜΑΤ (εικόνες)

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τουλάχιστον 20 άγνωστοι, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, προσέγγισαν το τουρκικό προξενείο και πέταξαν τις αυτοσχέδιες βόμβες στους αστυνομικούς.

Επίθεση με μολότοφ εναντίον αστυνομικών που φρουρούσαν το τουρκικό προξενείο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εξαπέλυσαν άγνωστοι, γύρω στις 10.20 το βράδυ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τουλάχιστον 20 άγνωστοι, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, πλησίασαν πεζή το τουρκικό προξενείο, στη γωνία των οδών Κασσάνδρου και Αποστόλου Παύλου, εκσφενδονίζοντας τις αυτοσχέδιες εμπρηστικές βόμβες. Οι αστυνομικοί τούς απώθησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και χημικά.

Οι δράστες χάθηκαν στα γύρω στενά της Αγίου Δημητρίου, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, εξαπολύοντας ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

