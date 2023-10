Κοινωνία

Παπανικολάου: Έσωσε παιδί με αυτισμό σε κρίση που καθόταν στη μέση του δρόμου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ο Παπανικολάου έσωσε παιδί με αυτισμό σε κρίση. Σημαντικό μάθημα ανθρωπιάς

-





Ένα μάθημα για τον τρόπο αντιμετώπισης ανθρώπων με αυτισμό δίδαξε σήμερα ο πρώην μπασκετμπολίστας Δημήτρης Παπανικολάου, σώζοντας ένα μικρό παιδί από τον κίνδυνο που είχε περιέλθει.

Όπως περιέγραψε ο Δημήτρης Παπανικολάου στο Πρωινό και τον Γιώργο Λιάγκα «αφού ήμασταν σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας για 10 περίπου λεπτά, είδα έναν νεαρό πεσμένο στο έδαφος και να μην δέχεται ενήλικες να τον ακουμπάνε καθώς προσπαθούσαν να τον τραβήξουν στην άκρη».

«Ελπίζω ότι σε περιπτώσεις τέτοιες που θα κληθεί το ΕΚΑΒ ή η Αστυνομία να είναι εκπαιδευμένοι στον αυτισμό» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ακολούθως, όπως τονίζει ο πρώην μπασκετμπολίστας, έριξε «μια γρήγορη ματιά στον καθρέφτη να κρίνω αν μπορώ να βοηθήσω η αν θα προκαλέσω πολύνεκρο. Είχα καταλάβει ότι πρόκειται για αυτισμό χαμηλής λειτουργικότητας σε κρίση».

Ζήτησε από τον κόσμο γύρω να απομακρυνθεί ώστε να μπορέσει να βοηθήσει το μικρό παιδί. «Είπα να φύγουν όλοι από γύρω μου και να σταματήσουν με ένα τρίγωνο πιο πίσω τα αυτοκίνητα γιατί ήξερα ότι θα χρειαστεί χρόνος να τον πάρω από εκεί, μιας και όταν κάποιος είναι σε κρίση, εκτός των άλλων πολλαπλασιάζονται οι δυνάμεις του», ανέφερε.

Στη συνέχεια, όταν κατάλαβε ότι ήταν έτοιμος ο μικρός ότι τον εμπιστεύεται, ο Δημήτρης Παπανικολάου τού ζήτησε να τον πιάσει από το μπράτσο και να πάνε στην άκρη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσία: Πλήθος εισέβαλλε στο αεροδρόμιο Νταγκεστάν αναζητώντας Ισραηλινούς (βίντεο)

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Οκτωβρίου

Καιρός: Λίγες νεφώσεις με υψηλές θερμοκρασίες τη Δευτέρα