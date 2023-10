Life

Αγγελόπουλος - Βαμβακούση: Το φύλο του παιδιού που περιμένουν (βίντεο)

Τι αποκάλυψε η εκπομπή "Το Πρωινό" για το φύλο του μωρού Αγγελόπουλου - Βαμβακούση

Γιώργος Αγγελόπουλος και Δήμητρα Βαμβακούση δεν βλέπουν την ώρα να γεννηθεί το πρώτο τους παιδί.

Μπορεί η επισημοποίηση της εγκυμοσύνης της γυμνάστριας να μπέρδεψε κάποιους, οι οποίοι νόμιζαν ότι το ζευγάρι περιμένει δίδυμα, κάτι τέτοιο όμως φαίνεται πως δεν ισχύει.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος και η Δήμητρα Βαμβακούση περιμένουν κοριτσάκι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μπάκα στο Πρωινό.

«Δεν είναι δίδυμα, δεν είναι αγοράκι αλλά ένα κοριτσάκι περιμένουν ο Γιώργος Αγγελόπουλος και η Δήμητρα Βαμβακούση» είπε ο δημοσιογράφος στον ΑΝΤ1.

