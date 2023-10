Σάνι Λουκ: Νεκρή η νεαρή γερμανοϊσραηλινή όμηρος της Χαμάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της οικογένειας της 22χρονης Σάνι Λουκ για τον θάνατο της.

-

Η 22χρονη Σάνι Λουκ είναι νεκρή, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της, κατόπιν ενημέρωσης από τις ισραηλινές Αρχές.

Η νεαρή κοπέλα είχε απαχθεί από το φεστιβάλ Supernova στις 7 Οκτωβρίου από ενόπλους της Χαμάς.

«Δυστυχώς, λάβαμε ενημέρωση χθες πως η κόρη μου δεν είναι πια ζωντανή» ανέφερε η Ρικάρντα Λουκ στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο RTL/ntv.

«Με μεγάλη οδύνη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αδερφής μου, Σάνι Νικόλ που βρισκόταν στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στο πάρτι που μετατράπηκε σε σφαγή στη Ρέιμ» αναφέρει η αδερφή της σε ανάρτηση στο Instagram.

Η κοπέλα είχε θεαθεί σε φορτηγό να κείτεται χωρίς τις αισθήσεις της, με μέλη της Χαμάς γύρω της.

Μετά το σάλο που προκλήθηκε, καθώς είχε και γερμανική υπηκοότητα, διέρρευσε πως ήταν ζωντανή και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Γάζας.

Οι Αρχές του Ισραήλ, ωστόσο, ενημέρωσαν σήμερα την οικογένεια πως αναγνωρίστηκε η σορός της. Επίσημη ανακοίνωση από πλευράς τους, δεν έχει γίνει.

We are devastated to share that the death of 23 year old German-Israeli Shani Luk was confirmed.



Shani who was kidnapped from a music festival and tortured and paraded around Gaza by Hamas terrorists, experienced unfathomable horrors.



Our hearts are broken ??.



May her memory… pic.twitter.com/cs0ii4XH7e