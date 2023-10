Οικονομία

Νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος: Πότε ξεκινάει το νέο ωράριο

Οι ώρες που ισχύει το μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος

Ο ΔΕΔΔΗΕ υπενθυμίζει ότι για τους πελάτες που εφαρμόζεται οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) τμηματικού ωραρίου θα ισχύσει και φέτος, όπως κάθε χρόνο, από 1 Νοεμβρίου 2023 έως 30 Απριλίου 2024, νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος ως εξής:

02:00 – 08:00 και 15:00 – 17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών.

02:00 – 08:00 και 15:30 – 17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τον Προμηθευτή τους.

Για τους πελάτες που εφαρμόζεται οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) συνεχούς ωραρίου, ισχύει το υφιστάμενο ωράριο 23:00 έως 07:00.

Σημειώνεται ότι το συνεχές ωράριο (23:00 έως 07:00 όλο το έτος) δεν εφαρμόζεται πλέον σε νέους καταναλωτές και εξακολουθεί να ισχύει μόνο στους καταναλωτές οι οποίοι το έχουν ήδη.

Οι καταναλωτές που έχουν το συνεχές ωράριο μπορούν να το αλλάξουν και να λάβουν το τμηματικό, εφόσον το επιθυμούν, δεν μπορούν, όμως, να επανέλθουν στο συνεχές ωράριο.

