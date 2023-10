Αθλητικά

Οπαδική βία - Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε 10 άτομα

Ποιες κατηγορίες βαραίνουν τους δέκα. Η συμπλοκή συνέβη στην περιοχή της Βούλγαρη στη Θεσσαλονίκη

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε εις βάρος των 10 οπαδών του Άρη που συνελήφθησαν για τη συμπλοκή που έγινε με οπαδούς του ΠΑΟΚ στην περιοχή της Βούλγαρη, στην Θεσσαλονίκη την Κυριακή. Το κακούργημα αφορά στο αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.

Επιπλέον απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά σε αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, συμπλοκή, διατάραξη κοινής ειρήνης από κοινού, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για παραβάσεις του νόμου περί όπλων κι άλλα αδικήματα, κατά περίπτωση.

Στη συνέχεια όλοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, grtimes.gr.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη συμπλοκή στη Βούλγαρη pic.twitter.com/924BtTmBVA — kakajason (@kakajason50) October 30, 2023

Στο νοσοκομείο Παπανικολάου νοσηλεύονται δύο άτομα, ηλικίας 22 και 26 χρονών που τραυματίστηκαν βαριά κι επίσης κατηγορούνται για την εμπλοκή τους στο ίδιο περιστατικό.

Ένας 16χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα αλλά και ο ίδιος κατέστη κατηγορούμενος για κακούργημα. Κατά την αστυνομική επιχείρηση, κατασχέθηκαν 12 κράνη μοτοσικλέτας, πέντε σιδερόβεργες, οκτώ ξύλινα επιμήκη αντικείμενα (στυλιάρια), πυροσβεστήρας, σιδερένια αλυσίδα και μεταλλικό αντικείμενο.

