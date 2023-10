Life

“The 2Night Show” με πρόσωπα - έκπληξη τη Δευτέρα

Γέλιο, νοσταλγία, εξομολογήσεις και βαθιά φιλική κουβέντα στο πιο comfort νυχτερινό talk show της ελληνικής τηλεόρασης.

Απόψε, Δευτέρα 30 Οκτωβρίου, στις 24:00 καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2NightShow» είναι η Πηνελόπη Αναστασοπούλου. Η αγαπημένη ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στην «Ποντικοπαγίδα» της Αγκάθα Κρίστι, δηλώνει πως αγαπάει το δίκαιο και ας μπαίνει στο «μάτι του κυκλώνα». Θα άλλαζε κάτι στη στάση της, αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω; Πόσο την αφορά η πολιτική και τι προτάσεις έχει δεχτεί; Θα τη δούμε υποψήφια στις Ευρωεκλογές; Τι άποψη έχει για τους influencers; Της έχει λείψει η τηλεόραση; Τέλος, πριν ανεβεί στο stage της εκπομπής μαζί με τους Prestige The Band, αποκαλύπτει τον ρόλο που έπαιξε ο Θοδωρής Μαραντίνης στο μουσικό της ξεκίνημα.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται εξάλλου τον Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, γνωστό και ως «The Mythologist». Ο Youtuber – αρχαιολόγος, βασιζόμενος σε αρχαία κείμενα, εξηγεί και δίνει μια διαφορετική οπτική στους μύθους, που ξέραμε έως σήμερα. Γιατί πιστεύει ότι ο Δούρειος Ίππος δεν ήταν άλογο; Ποιοι πιθανολογείται ότι δολοφόνησαν τα παιδιά της Μήδειας και ποιον πλήρωσαν για να αλλάξει την ιστορία; Ποιο ήταν το πρώτο ρομπότ της ιστορίας του πλανήτη μας; Γιατί η Μέδουσα είναι το πρώτο θύμα βιασμού, που, αντί να δικαιωθεί, τιμωρήθηκε; Ποιοι θεοί είχαν ομοφυλοφιλικές σχέσεις; Τέλος, ο αγαπημένος Mythologist μιλάει για το βιβλίο του «Για όλα υπάρχει ένας μύθος» που έχει γίνει ανάρπαστο.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2night Show»: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.

Δείτε το trailer: https://www.youtube.com/watch?v=7yIOxBjBbGs

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

