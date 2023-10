Πολιτισμός

“Μη (μου) κλείνεις τα μάτια” από το Eliza στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης του Παιδιού το Eliza και το Cinobo σας περιμένουν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

ΜΗ (ΜΟΥ) ΚΛΕΙΝΕΙΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

Μία αληθινή ιστορία. Μια ζωντανή συζήτηση. Ένα υπαρκτό φαινόμενο.

Το Eliza – Σωματείο Ενάντια στην Κακοποίηση του Παιδιού και το Cinobo - η ελληνική streaming πλατφόρμα που ειδικεύεται στον κινηματογράφο, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ευαισθητοποιήσουν και να κινητοποιήσουν την κοινή γνώμη στο φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης.

Με αφετηρία τη βραβευμένη ταινία «ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΤΑΛΒΑ» ("Love According to Dalva") και με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης του παιδιού στις 19 Νοεμβρίου, το Eliza διοργανώνει μία εκδήλωση προβολής ταινίας και συζήτησης, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στο φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης του παιδιού.

Η ταινία αναφέρεται στη σεξουαλική κακοποίηση ενός κοριτσιού από τον πατέρα της. Μία κακοποίηση που το ίδιο το παιδί δεν αντιλαμβάνεται έως την ημέρα που το γεγονός αποκαλύπτεται και το παιδί βρίσκει τον δρόμο της αποκατάστασης και της «επιστροφής» στην παιδική ηλικία που του αρμόζει.

Με την ολοκλήρωση της ταινίας θα συζητηθεί το ζήτημα της σεξουαλικής κακοποίησης υπό το πρίσμα της πρόληψης και της ορθής διαχείρισης και αποκατάστασης του παιδιού που υποβάλλεται σε αυτήν, στη χώρα μας. Η συζήτηση, σύντομη και περιεκτική, θα βασίζεται σε 5 ερωτήσεις και αντίστοιχες απαντήσεις.

Πώς αντιλαμβάνεται ένα παιδί τη σεξουαλική κακοποίηση στην οποία υποβάλλεται; Πώς προλαμβάνεται το φαινόμενο της κακοποίησης; Ποιος ή ποιοι μπορούν να παρέμβουν πρώιμα και πώς; Με ποιον τρόπο μπορεί η επιστημονική κοινότητα να βοηθήσει στην αναγνώριση των σημαδιών της κακοποίησης και ποια θα πρέπει να είναι η πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε ως συντεταγμένη Πολιτεία, για την αποφυγή επαναθυματοποίησης του παιδιού θύματος κακοποίησης; Πότε και πώς πρέπει να αποκατασταθεί η ψυχική υγεία του παιδιού θύματος σεξουαλικής βίας;

Τις αντίστοιχες απαντήσεις αναμένεται να δώσουν πέντε επιστήμονες του πεδίου της παιδικής προστασίας, συνεργάτες του Σωματείου Eliza. Η συζήτηση αυτή με το κοινό, θα βοηθήσει στον σχηματισμό μίας πρώτης εντύπωσης για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα αναφορικά με το φαινόμενο της κακοποίησης του παιδιού, την επαναθυματοποίησή του, τη συστηματική κακοποίηση του παιδιού και τις καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν για την αποκατάσταση του παιδικού τραύματος.

Η προβολή της ταινίας θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική παραχώρησή της για πρώτη προβολή στο ευρύ κοινό, από το Cinobo και από τις 23 Νοεμβρίου θα προβάλλεται στους κινηματογράφους.

Η αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, θα αποτελέσει για το Eliza τον ιδανικό χώρο φιλοξενίας όχι μόνο για την προβολή της ταινίας ευαισθητοποίησης αλλά και για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει.

Η ταινία: ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΤΑΛΒΑ

Γιατί η Αγάπη είναι Όπως σου Την Μαθαίνουν

Η συζήτηση: Πώς προλαβαίνουμε, Πώς αντιμετωπίζουμε ιστορίες όπως της «Νταλβά»

Που: Στην Αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη», του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Πότε: Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2023, στις 5:30μ.μ.

Διάρκεια Ταινίας: 87 λεπτά

Διάρκεια Συζήτησης: 20 λεπτά

Δείτε το trailer:

Κράτηση δωρεάν θέσεων: https://www.megaron.gr/event/mi-mou-kleineis-ta-matiapagkosmia-hmera-kata-tis-kakopoiisis-tou-paidiou-somateio-eliza-cinobo/

Κατάλληλο για άνω των 15 ετών

Ομιλητές (σε αλφαβητική σειρά):

Λήδα Αναγνωστάκη: Ψυχολόγος /Ψυχοθεραπεύτρια Παιδιών και Εφήβων, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ/ΕΚΠΑ

Τίνια Απέργη: Κλινική Ψυχολόγος / Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος (ACG)

Ηλέκτρα Κουτσούκου: Δρ. Δικαιωμάτων Παιδιού, Δικηγόρος, Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Γιώργος Νικολαΐδης: Ψυχίατρος, MD, MA, MSc, PhD Διευθυντής Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Κέντρο για την Μελέτη και την Πρόληψη της Κακοποίησης – Παραμέλησης των Παιδιών Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Αλεξάνδρα Σολδάτου: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Β’ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α.Κυριακού», Υπεύθυνη Μονάδας Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΛΙΖΑ

Η Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού, 19 Νοεμβρίου

Το Σωματείο Eliza Ενάντια στην Κακοποίηση του Παιδιού, από το 2008, εργάζεται ακαταπόνητα και στοχευμένα στην πρόληψη της κακοποίησης και παραμέλησης του παιδιού. Η επίτευξη του στόχου μας προϋποθέτει την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στο φαινόμενο της παραμέλησης και κακοποίησης του παιδιού και των επιπτώσεων που αυτή έχει στη σωματική και ψυχική τους υγεία, καθώς και στην κοινωνική τους εξέλιξη αλλά και στον αρνητικό αντίκτυπο που έχει η κακοποίηση σε μικρή ηλικία, για τους ανθρώπους και την κοινωνία.

Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης μπορεί να επιτευχθεί κυρίως μέσα από την επιμόρφωσή τους σε θέματα που άπτονται της παιδικής προστασίας και των συνθηκών που την καθιστούν προβληματική. Η γνώση αποτελεί προϋπόθεση ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης και βοηθά ουσιαστικά στην πρόληψη του φαινομένου, δημιουργώντας πολίτες που συνειδητά αναγνωρίζουν την ανάγκη για «μηδενική ανοχή της παιδικής κακοποίησης». Ένα πρόσταγμα των Ηνωμένων Εθνών, που συμπεριλαμβάνεται στην UN AGENDA 2030, με το οποίο το Eliza συντάσσεται και για την επίτευξη του οποίου, εργάζεται.

Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης/επιμόρφωσης, το Eliza προβάλει την ταινία «Με τα μάτια της Νταλβά. Η αγάπη είναι όπως σου την μαθαίνουν» (πρωτότυπος τίτλος: Love According to Dalva) της Βελγίδας σκηνοθέτη Emmanuelle Nicot, σε παραγωγή της mk2films και διανομή του Cinobo. Η ταινία συμμετείχε στα πλαίσια του Φεστιβάλ των Καννών 2022 και στο 27ο BUSAN International Film Festival 2022, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές.

Σχετικά με το Cinobo

Το Cinobo είναι η ελληνική streaming πλατφόρμα και εταιρία διανομής που ειδικεύεται στον ανεξάρτητο και arthouse κινηματογράφο. Ιδρύθηκε το 2020, έχει παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο και όραμά του είναι να φέρει το “μεγάλο σινεμά, σε όλες τις οθόνες”, συγκεντρώνοντας προσεκτικά επιλεγμένο κινηματογραφικό περιεχόμενο από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα που είναι συχνά διάσπαρτο ή και δυσεύρετο. Σήμερα, το Cinobo δίνει πρόσβαση στον μεγαλύτερο κατάλογο ανεξάρτητου κινηματογράφου μέσω μιας εκτενούς επιμελημένης online ταινιοθήκης για όλες τις διαθέσεις. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι δυνατή από εφαρμογή σε Smart TV, smartphone και tablet και μέσω του cinobo.com σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα δωρεάν δοκιμής για 14 ημέρες και έκτοτε με 8.99€/ μήνα, δίχως μακροχρόνιες δεσμεύσεις, έχει απεριόριστη πρόσβαση σε όλο τον κατάλογο, με δυνατότητα παρακολούθησης από 2 οθόνες ταυτόχρονα και δυνατότητα προβολής εκτός σύνδεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες: Eliza – Σωματείο Ενάντια στην Κακοποίηση του Παιδιού, Τηλ.: +210 3231704