Τροχαίο: Εγκεφαλικά νεκρός ο μαθητής που νοσηλεύεται στην ΜΕΘ

Πως συνέβη το τροχαίο με θύμα τον 17χρονο μαθητή, ο οποίος νοσηλεύεται εδώ και πολλές ημέρες στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Δυσάρεστα είναι τα νέα για τον 17χρονο μαθητή που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε στις 20 Οκτωβρίου στην παραλιακή του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, έπειτα από 10 ημέρες παραμονής του στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και ύστερα από μία σειρά εξετάσεων οι γιατροί διαπίστωσαν πως ο 17χρονος είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Για την δυσάρεστη, αυτή, εξέλιξη έχουν ενημερωθεί οι γονείς του που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ καθώς δεν μπορούν να το πιστέψουν.

Πως συνέβη το τροχαίο

Όλα συνέβησαν στις 2 τα ξημερώματα της 20ης Οκτωβρίου όταν στην λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου – λίγο μετά τον Καράβολα – ένα όχημα ξέφυγε της πορείας του και καρφώθηκε σε κολώνα φωτισμού.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα ο συνοδηγός να εγκλωβιστεί στα συντρίμμια και να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες που απεγκλώβισαν τον άτυχο άνδρα ενώ στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε και τον οδηγό και τον συνοδηγό στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

