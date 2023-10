Κοινωνία

Ανάβυσσος: Κάτοικος “εξουδετέρωσε” πέντε ληστές (βίντεο)

Δείτε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", πώς ο ψύχραιμος ιδιοκτήτης κατοικίας κατάφερε να τρέψει σε φυγή τους ληστές και να διασώσει την περιουσία του.

Ένα περιστατικό δείγμα ιδιαίτερου θάρρους και ψυχραιμίας διαδραματίστηκε τη Δευτέρα στην Ανάβυσσο, όταν ο ιδιοκτήτης μιας κατοικίας κατάφερε να αποτρέψει ούτε έναν, ούτε δύο, αλλά πέντε ληστές οι οποίοι αποπειράθηκαν να εισβάλουν στο σπίτι του με πρόθεση κλοπής. Ο άνδρας κράτησε την αυτοκυριαρχία του και έδειξε από την πρώτη στιγμή στους ληστές ότι δεν επρόκειτο να διστάσει να παλέψει μαζί τους εξαιτίας του πλήθους και της δύναμής τους. Έτσι όταν έσκισαν τις τέντες του σπιτιού του και άρχισαν να χτπυούν τις μπαλκονόπορτες με... βαριοπούλες, φώναξε ότι έχει καραμπίνα με αποτέλεσμα να παραπατήσουν, να σαστίσουν και να το βάλουν στα πόδια. Όπως αποκάλυψε πάντως, δεν είχε κάποια ιδιαίτερα εφικτή εναλλακτική λύση. Ο λόγος είναι ότι, ακόμα κι αν καλούσε αμέσως την αστυνομία, αυτό κατά πάσα πιθανότητα δε θα έφερνε κανένα άμεσο αποτέλεσμα, αφού από τις κατά τόπον αρμόδιες αστυνομικές αρχές, για ολόκληρη την περιοχή της Αναβύσσου έχει διατεθεί μόλις ένα περιπολικό όχημα.

