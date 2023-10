Κοινωνία

Δάφνη: ένοπλη ληστεία σε περίπτερο

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένας υπάλληλος περιπτέρου στη Δάφνη.

Τον τρόμο έζησε ένας υπάλληλος περιπτέρου τα ξημερώματα της Τρίτης στην Δάφνη, όταν δέχτηκε επίθεση από ληστές.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη στις 02:55 στην οδό Ηλιουπόλεως στη Δάφνη όταν δυο άτομα πήγαν σε περίπτερο και απείλησαν τον 65χρονο υπάλληλο με μαχαίρι και όπλο για να τον ληστέψουν.

Οι δράστες πήραν τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή.

