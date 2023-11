Life

Ρόμπιν Γουίλιαμς: πωλείται η υπερπολυτελής βίλα του στο Σαν Φρανσίσκο

Τα χαρακτηριστικά, οι χώροι, η διακόσμηση και η τιμή του... παλατιού του σταρ του Χόλυγουντ.

Την ίδια χρονιά που ο Ρόμπιν Γουίλιαμς (Robin Williams) πρωταγωνίστησε στην ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Hook», αγόρασε έναντι $3,2 εκατ. μία έπαυλη αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής, στην πολυτελή γειτονιά Sea Cliff του Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια.

Τώρα, το πρώην ακίνητο του αείμνηστου ηθοποιού/κωμικού και της τότε συζύγου του, Μάρσα Γκάρσες (Marsha Garces), βγαίνει στο σφυρί έναντι 25 εκατ. δολαρίων.

«Είναι ένα όμορφο, χαρούμενο σπίτι» είπε η πρώην σύζυγος και παραγωγός στη Wall Street Journal. «Εκεί περάσαμε πολλά φανταστικά χρόνια χαράς, διασκέδασης και ευτυχίας».

Είναι μία από τις μεγαλύτερες κατοικίες στην περιοχή χτισμένη από τον αρχιτέκτονα Earle B. Bertz το 1926. Δεσπόζει σε ένα ξεχωριστό σημείο όπου η θέα των 20 δωματίων της εκτείνεται από τον Ειρηνικό Ωκεανό μέχρι τον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, τη γέφυρα Golden Gate και το Marin Headlands.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το 1989 και χώρισε δύο δεκαετίες αργότερα. Τότε η κατοικία πέρασε στην κατοχή της Γκάρσες. Πριν από το διαζύγιο είχαν πραγματοποιήσει ολική ανακαίνιση στη έπαυλη των επτά υπνοδωματίων και οκτώ μπάνιων.

«Επέκτειναν την έπαυλη στα σημερινά 930 τετραγωνικά μέτρα σε τρία επίπεδα. Ωστόσο, κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια να διατηρήσουν τα σπάνια και πολύτιμα οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν το 1926, τα οποία απλά δεν είναι πλέον διαθέσιμα στην κατασκευή σύγχρονων σπιτιών» ανέφερε ο μεσίτης της Compass, Στίβεν Μαυρομιχάλης.

Στο εσωτερικό του, επικρατεί ένα μείγμα κλασικών και σύγχρονων στοιχείων αισθητικής με αυθεντικές λεπτομέρειες από ξύλο και γυαλί, ψηλά ταβάνια, μαρμάρινες κολώνες, θολωτές καμάρες και ξύλινα δάπεδα.

Ξεχωρίζει ένα μπαρ σε στυλ εποχής κρυμμένο πίσω από έναν τοίχο με ξύλινη επένδυση, αίθουσα κινηματογράφου με πτυσσόμενο προβολέα και τα κρυφά περάσματα που συνδέουν τα παιδικά υπνοδωμάτια.

