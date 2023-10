Κοινωνία

Επεισόδια στην ΑΣΟΕΕ: κουκουλοφόροι πυρπόλησαν κάδους (εικόνες)

Λόγω των επεισοδίων έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει κλείσει η οδός Πατησίων.

Επεισόδια εκτυλίσσονται έξω από την ΑΣΟΕΕ, στο κέντρο της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα, 20 άτομα με κουκούλες βγήκαν έξω από το πανεπιστημιακό ίδρυμα πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων και στο σημείο σπέυδουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Η οδός Πατησίων έκλεσε από το ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας ως και την οδό Κοδριγκτώνος και λίγο πριν από τις 2 δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία.

.Στην περιοχή έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη.

