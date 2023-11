Life

“Αρένα”: οι Σπαρτιάτες και οι αποκαλύψεις της Μαρίας Αναστασοπούλου

Η Μαρία Αναστασοπούλου και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής "Αρένα" φέρνουν στην δημοσιότητα νέα στοιχεία για την πραγματική ηγεαία και τα στελέχη του κόμματος.

Την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου στις 24:00, η Μαρία Αναστασοπούλου μπαίνει ξανά στην «ΑΡΕΝΑ», βάζοντας στο κέντρο της έρευνάς της το κόμμα των Σπαρτιατών, αποκαλύπτοντας ισχυρά στοιχεία και κάνοντας σημαντικές αποκαλύψεις.

Τα ρεπορτάζ της εκπομπής δίνουν απαντήσεις σε μια σειρά σημαντικών ερωτημάτων:

Ποιος είναι ο πραγματικός αρχηγός του κόμματος; Ποιος είναι ο ρόλος βουλευτών και στελεχών, αλλά και ποιες οι διασυνδέσεις τους με τον έγκλειστο Ηλία Κασιδιάρη;

Η «ΑΡΕΝΑ» ρίχνει φως σε όσα υποστήριξε ενώπιον των αρχών ο Βασίλης Στίγκας για το ποιους θεωρεί «Greek Mafia» και «Δον Κορλεόνε» μέσα στο ίδιο του το κόμμα. Παράλληλα, φέρνει, για πρώτη φορά, στο φως «διαγραμμένες» αναρτήσεις στελεχών και εξηγεί τον λόγο που κάποιοι φρόντισαν να τις εξαφανίσουν.

Η δημοσιογραφική έρευνα αποκαλύπτει, ακόμη, τα πρόσωπα και τη συχνότητα των επισκέψεών τους στις φυλακές του Δομοκού, και παρουσιάζει νέα ντοκουμέντα για τον ρόλο που παίζει ο καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση, Ηλίας Κασιδιάρης.

Η Μαρία Αναστασοπούλου και η δημοσιογραφική ομάδα της «ΑΡΕΝΑΣ», ερευνούν, καταγράφουν και αποκαλύπτουν την αθέατη πλευρά σημαντικών θεμάτων της επικαιρότητας, μέσα από μεγάλες δημοσιογραφικές έρευνες. Κάθε Τετάρτη στις 24:00, ζωντανά στο στούντιο, η συζήτηση ξεκινά, όχι μόνο με τους καλεσμένους, αλλά και με τους τηλεθεατές μέσω live ψηφοφοριών και διαδραστικών μέσων.

#Arena

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Δεληγιάννης

Αρχισυνταξία: Αντώνης Παπαδάκης

Έρευνα-συντονισμός ρεπορτάζ: Μάνος Φραγκιουδάκης

Δημοσιογραφική Ομάδα: Λίλιαν Τσουρλή, Λία Κοντοπούλου, Χριστίνα Τσιόκρη, Λάζος Μαντικός, Ντέμυ Ντάβαρη, Βασίλης Γιαννούλης, Δώρα Γεωργιάδη, Αντώνης Διαμαντάκης, Βάσια Ηλιοπούλου

