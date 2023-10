Υγεία - Περιβάλλον

Το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την άνοια και το αλτσχάιμερ

Τι περιλαμβάνει το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την άνοια και τη νόσο Alzheimer, το οποίο βασίζεται σε 7 άξονες που παρουσίασε ο υπ. Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης..

-

Το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer παρουσίασε, στη διάρκεια του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Πρόκειται για έναν «οδικό χάρτη» με ένα σαφές, συνεκτικό και συστηματικό πλαίσιο δράσης, για την περίοδο 2023-2028, και έχει ως κύριο στόχο η Ελλάδα να γίνει μία χώρα - πρότυπο, φιλική προς τους πάσχοντες από άνοια και συναφείς διαταραχές, και προς τους φροντιστές τους, που επενδύει σημαντικά στην έρευνα και στην περίθαλψη για αντιμετώπιση και θεραπεία.

Η άνοια έχει αναδειχθεί ως παγκόσμιο ιατρικό, κοινωνικό και δημοσιονομικό πρόβλημα και αναμένεται να παραμείνει έτσι για τις επόμενες δεκαετίες.

Η πιο συνηθισμένη αιτία άνοιας είναι η εγκεφαλική νόσος, γνωστή ως Alzheimer.

Το 2019, 55 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως έπασχαν από άνοια, ενώ υπολογίζεται ότι ο αριθμός αυτός θα υπερδιπλασιαστεί τα επόμενα 15 - 20 χρόνια, φτάνοντας τα 139 εκατομμύρια το 2050. Η Ελλάδα θα πληγεί σημαντικά από την πανδημία της Άνοιας και των Σχετικών Διαταραχών (ΑΚΣΔ), καθώς ο πληθυσμός της είναι ιδιαίτερα γερασμένος: σύντομα το 1/4 του πληθυσμού θα είναι άνω των 60 ετών, ενώ άνω των 450.000 πάσχουν ήδη από ΑΚΣΔ. Κάθε άτομο με ΑΚΣΔ χρειάζεται φροντίδα από 2-3 μέλη της οικογένειάς του για μακροχρόνια περίθαλψη (5-15 έτη), οπότε πάνω από το 10% των Ελλήνων είναι πάσχοντες ή ασχολούνται καθημερινά, ως φροντιστές, με άτομα που πάσχουν από ΑΚΣΔ.

Το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την άνοια και τη νόσο Alzheimer βασίζεται σε 7 άξονες:

1. Καταγραφή και ταξινόμηση των ατόμων με άνοια στην Ελλάδα

2. Πρόληψη- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού

3. Υποστήριξη φροντιστών των ατόμων με άνοια

4. Αντιμετώπιση της άνοιας

5. Νομοθεσία- Δικαιώματα ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους

6. Έρευνα για την άνοια

7. Εκπαίδευση στην άνοια

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, ιδρύεται στο Υπουργείο Υγείας το Εθνικό Συμβούλιο για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer με συμμετοχή εκπροσώπων από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και με κύριο σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer.

Όπως τόνισε ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, «με το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την άνοια και τη νόσο Alzheimer αποδεικνύουμε ότι προοδεύουμε στην κατανόηση και θεραπεία της άνοιας και της νόσου Alzheimer και μπορούμε να παρέχουμε τώρα αποτελεσματική φροντίδα σε πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, αναγνωρίζονται και οριοθετούνται τα δικαιώματα των προσώπων που πάσχουν από άνοια, ενώ αναγνωρίζεται και ο ρόλος των άτυπων φροντιστών των ασθενών. Ταυτόχρονα εισάγουμε στην ελληνική έννομη τάξη των θεσμών το «πληρεξούσιο περίθαλψης και φροντίδας», όπως και οι «προγενέστερες οδηγίες περίθαλψης και φροντίδας» για τα πρόσωπα που πάσχουν από άνοια. Η πρόληψη είναι εφικτή και μπορούμε να το πετύχουμε».

