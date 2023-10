Αθλητικά

Basket League: MVP ο Μπραΐκοβιτς

Ο Λούκα Μπραΐκοβιτς αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της 4ης αγωνιστικής στην Basket League.

Ο Λούκα Μπραΐκοβιτς αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της 4ης αγωνιστικής στην Basket League, διάκριση με την οποία πιστοποιεί τις πολύ καλές εμφανίσεις του στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Ο Αυστριακός πάουερ φόργουορντ συνέβαλε αποφασιστικά στη νίκη 87-69 του Κολοσσού Ρόδου επί του Απόλλωνα στην Πάτρα, καθώς τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους (6/7 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 5/6 βολές), 13 ριμπάουντ και επτά κερδισμένα φάουλ, ενώ υπέπεσε σε τρία, στα 25 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα που βρέθηκε στο παρκέ.

Με την εμφάνισή του αυτή συγκέντρωσε 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που ήταν η υψηλότερη μεταξύ των παικτών των ομάδων που πανηγύρισαν νίκη στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής. Έτσι, ο 24χρονος άσος, ο οποίος είναι πρώτος σε αξιολόγηση, τρίτος σκόρερ και πρώτος στα ριμπάουντ στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, απέσπασε τον τίτλο του MVP.

