Κουνούπι τίγρης: Πολύ αυξημένος πληθυσμός στην Αττική - Συναγερμός και έκτακτα μέτρα

Οδηγίες προστασίας για τους πολίτες και τα ζώα. Έκτακτα μέτρα από την Περιφέρεια Αττικής, με αυξημένους ψεκασμούς και προληπτικές δράσεις.

Την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων συνιστά η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής καθώς οι καιρικές συνθήκες έχουν ευνοήσει την αύξηση του κουνουπιού τίγρη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής:

«Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο και της εντολής που έχει δοθεί από την αρχή της αυτοδιοικητικής περιόδου από τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα καθώς οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν συμβάλει στην αύξηση του Ασιατικού κουνουπιού τίγρη.

Συγκεκριμένα, με το σχετικό έγγραφό της Γενικής Διευθύντριας Α. Μεγάλου, προς τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, τους δημάρχους και τους αρμόδιους φορείς, ζητά να ληφθούν επιπλέον μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ειδικότερα όπως γίνεται γνωστό, «οι μετρήσεις των τελευταίων εβδομάδων έδειξαν πολύ υψηλούς πληθυσμούς του Ασιατικού κουνουπιού τίγρη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές για πολλές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής». Όπως τονίζει, «το φαινόμενο αυτό ενδέχεται να οφείλεται στις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες εβδομάδες, (υψηλά ποσοστά υγρασίας, σποραδικές βροχοπτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες)».

Να σημειωθεί ότι «οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής συνεχίζουν το έργο των τακτικών εφαρμογών (στοχευμένοι ψεκασμοί) και εφόσον κριθεί απαραίτητο για λόγους δημόσιας υγείας, θα προχωρήσουν και σε έκτακτες εφαρμογές».

Δε συντρέχει λόγος υπέρμετρης ανησυχίας.

Στο έγγραφο σημειώνεται ότι «ενώ αναμένεται αύξηση της όχλησης από τα συγκεκριμένα κουνούπια, δεν συντρέχει λόγος υπέρμετρης ανησυχίας καθώς το Ασιατικό κουνούπι τίγρης είναι ικανός διαβιβαστής ασθενειών οι οποίες ΔΕΝ υπάρχουν στη χώρα μας (Chikungunya, Zika και Δάγκειου πυρετού), ενώ ΔΕΝ εμπλέκεται στον κύκλο της ασθένειας του Ιού του Δυτικού Νείλου».

Όπως είναι γνωστό η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαχείρισης Κουνουπιών 2021-2023 σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο πραγματοποιεί σε μόνιμη βάση καταγραφή της παρουσίας και της εποχιακής διακύμανσης των κουνουπιών στην Αττική μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου εντομολογικής παρακολούθησης.

Οδηγίες προστασίας

Για την ορθή διαχείριση του συγκεκριμένου είδους κουνουπιού και την αποφυγή της αυξημένης όχλησης, απαιτείται η συνεισφορά τόσο των αρμόδιων φορέων, όσο και των πολιτών.

Με δεδομένο ότι η παρουσία των κουνουπιών σχετίζεται με την παρουσία στάσιμου νερού προτείνεται:

Για τους Δήμους και λοιπούς αρμόδιους φορείς που έχουν την ευθύνη των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών στους δημόσιους χώρους στο αστικό περιβάλλον:

που έχουν την ευθύνη των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών στους δημόσιους χώρους στο αστικό περιβάλλον: να συνεχίσουν τις ενέργειές αντιμετώπισης και να πραγματοποιούν πάντα έλεγχο αποτελεσματικότητας μετά από οποιαδήποτε ενέργεια/μεταχείριση . Ειδικότερα για τα ανοιχτά φρεάτια και τα σημεία απορροής όμβριων υδάτων θα πρέπει να γίνονται οι ενδεδειγμένες εφαρμογές με προνυμφοκτόνο και να καθαρίζονται συχνά ώστε να μην παρεμποδίζεται η ροή του νερού προς το δίκτυο αποχέτευσης.

. Ειδικότερα για τα ανοιχτά φρεάτια και τα σημεία απορροής όμβριων υδάτων θα πρέπει να γίνονται οι ενδεδειγμένες εφαρμογές με προνυμφοκτόνο και να καθαρίζονται συχνά ώστε να μην παρεμποδίζεται η ροή του νερού προς το δίκτυο αποχέτευσης.

να ενημερώσουν σχετικά τους δημότες

Για τους πολίτες , με στόχο την αποφυγή της αύξησης των κουνουπιών στο σπίτι και στους γύρω χώρους, καθώς τα κουνούπια αυτά αφήνουν τα αυγά τους σε μικρές εστίες στάσιμου νερού:

με στόχο την αποφυγή της αύξησης των κουνουπιών στο σπίτι και στους γύρω χώρους, καθώς τα κουνούπια αυτά αφήνουν τα αυγά τους σε μικρές εστίες στάσιμου νερού: Αντικατάσταση νερού σε πιατάκια αδέσποτων ή δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε τακτά χρονικά διαστήματα (λιγότερο από εβδομάδα).



Τα πιατάκια από τις γλάστρες να αδειάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (λιγότερο από εβδομάδα).



Βρύσες που στάζουν, αυτόματα ποτίσματα ή άλλες υδραυλικές εγκαταστάσεις με διαρροές μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν μικρές εστίες λιμνάζοντος νερού όπου αναπτύσσονται κουνούπια και πρέπει να διορθώνονται άμεσα.



Τα λούκια και οι υδρορροές στη σκεπή πρέπει να διατηρούνται καθαρά καθώς εύκολα φράζουν από φύλλα ή κλαδάκια δένδρων και συγκρατούν το νερό της βροχής.



Αντικατάσταση νερού σε σιντριβάνια, μεγάλα ανθοδοχεία ή άλλες παρόμοιες διακοσμητικές κατασκευές τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.



Μικρές ή μεγάλες λακκούβες στο χλοοτάπητα ή σε άλλα σημεία του κήπου που μπορούν να συγκρατήσουν νερό περισσότερο από μία εβδομάδα θα πρέπει να παραγεμιστούν με χώμα ή να αποστραγγίζουν καλά.



Παιδικές πισίνες, κουβαδάκια ή άλλα παιχνίδια που συνήθως αφήνονται μόνιμα στην αυλή ή στον κήπο θα πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία ώστε να μην μαζεύουν το νερό της βροχής.



Δοχεία, βαρέλια, παλιά λάστιχα αυτοκινήτων ή ακόμη και σε μικρά τενεκεδένια κουτιά που πολλές φορές υπάρχουν ξεχασμένα σε κάποια γωνία του κήπου πρέπει να απομακρύνονται ή να φροντίζουμε ώστε να μην παραμένει στάσιμο νερό στο εσωτερικό τους ανοίγοντας τρύπες στον πυθμένα τους ή σκεπάζοντάς τα.

Σημειώνεται ότι η συνεισφορά των πολιτών, κρίνεται εξαιρετικά σημαντική για την μείωση των αναρίθμητων μικρών εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που υφίστανται σε ιδιωτικούς χώρους.

Υπενθυμίζεται στους πολίτες ότι για την αποφυγή της όχλησης συνίσταται η χρήση προστατευτικών μέτρων, π.χ. εντομοαπωθητικών του εμπορίου (εγκεκριμένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης που αναγράφουν), κουνουπιέρας ή σήτας παραθύρων κλπ».

