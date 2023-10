Πολιτισμός

Γάζα - Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Καταδικάζουμε τον βομβαρδισμό πολιτιστικού κέντρου

«Αδικαιολόγητη αποφασιστικότητα του Ισραήλ να καταστρέψει τις πολιτικές υποδομές» στο παλαιστινιακό έδαφος ανέφερε χαρακτηριστικά το Πατριαρχείο

Το Ορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων καταδίκασε σήμερα «τον βομβαρδισμό από τον ισραηλινό στρατό» του πολιτιστικού κέντρου του στη Γάζα, εκφράζοντας λύπη για την «αδικαιολόγητη αποφασιστικότητα του Ισραήλ να καταστρέψει τις πολιτικές υποδομές» στο παλαιστινιακό έδαφος.

Το Πατριαρχείο καταδίκασε σε μια ανακοίνωση «τον βομβαρδισμό από τον ισραηλινό στρατό του ορθόδοξου πολιτιστικού κέντρου στη συνοικία Ταλ Αλ-Χάουα στη Γάζα νωρίτερα σήμερα».

«Η επίθεση αυτή αντιπροσωπεύει μια χτυπητή εκδήλωση της αδικαιολόγητης αποφασιστικότητας του Ισραήλ να καταστρέψει τις πολιτικές υποδομές και τα κέντρα κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και τα καταφύγια για τους αμάχους που έχουν εγκλωβιστεί στον πολιορκούμενο θύλακα», ανέφερε ακόμη.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ο βομβαρδισμός κατέστρεψε το ορθόδοξο πολιτιστικό κέντρο και αρκετά άλλα κτίρια στον ίδιο τομέα. Όπως είπαν, ο ισραηλινός στρατός απηύθυνε χθες, Δευτέρα, αρκετές προειδοποιήσεις στους κατοίκους και στους εκτοπισμένους από τον πόλεμο που είχαν καταφύγει στο κέντρο να εκκενώσουν τον τομέα.

«Τα κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά κέντρα έχουν γίνει απαραίτητοι πάροχοι ανθρωπιστικών υπηρεσιών και ασφαλή καταφύγια για εκείνους που επηρεάζονται από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα που θέτουν στο στόχαστρο ζώνες κατοικιών», προσέθεσε το Πατριαρχείο.

Υπογράμμισε επίσης με «βαθιά λύπη πως ο ισραηλινός στρατός έθεσε στο στόχαστρο 19 χώρους λατρείας, περιλαμβανομένων τεμενών και εκκλησιών, στη Γάζα στη διάρκεια των τριών τελευταίων εβδομάδων».

«Επιθέσεις σαν αυτές εναντίον των αμάχων, ιδιαίτερα των παιδιών, και η σκόπιμη καταστροφή πολιτικών υποδομών, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ούτε σε λογικές ούτε σε ανθρωπιστικές βάσεις και αντιβαίνουν θεμελιωδώς στις πιο στοιχειώδεις ηθικές αξίες», συνέχισε.

