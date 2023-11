Κοινωνία

Ξυλοδαρμός εγκύου: “ίσως γεννήσει πρόωρα, μετά την επίθεση του επιχειρηματία” (βίντεο)

“Ο επιχειρηματίας δεν νοιάστηκε ούτε για το μωρό ούτε για την σύντροφο του”, είπε, μεταξύ άλλων, ο δικηγόρος της 27χρονης για το περιστατικό που έχει προκαλέσει σάλο.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε το πρωί της Τετάρτης, ο Κωνσταντίνος Μπάκας, δικηγόρος της 27χρονης εγκύου, που κατήγγειλε τον σύντροφο της, γόνο επιχειρηματικής οικογένειας, για ενδοοικογενειακή βία, αναφέροντας ξυλοδαρμό της, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση προχωρημένης εγκυμοσύνης.

«Τόσο η εγκυμονούσα, όσο και το έμβρυο είναι καλά, η γυναίκα έχει πάρει εξιτήριο» επεσήμανε ο δικηγόρος, σημειώνοντας ότι η 27χρονη «Ίσως να γεννήσει και λίγο πρόωρα, λόγω της ταραχής της»

«Δεν δικαιολογείται έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν υπήρξε και κάτι που να αιτιολογεί τις πράξεις του», ανέφερε ο δικηγόρος σχετικά με την αιτία της επίθεσης από τον 48χρονο στην εγκυμονούσα σύντροφο του.

Προσέθεσε ότι «την χτύπησε, την άφησε στην μέση του δρόμου, εκείνη πήγε στο μαιευτήριο να δει αν είναι καλά το μωρό της κι εκείνος δεν ενδιαφέρθηκε ούτε για το μωρό ούτε για εκείνη», αναφέροντας ότι οι επικοινωνίες τους πλέον απαγορεύονται και με δικαστική απόφαση.

Συνήγορος του γόνου της επιχειρηματικής οικογένειας ζήτησε την απόσυρση της μήνυσης της εγκύου, όπως είπε η ίδια στον δικηγόρο της.

