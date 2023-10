Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: Έγκυος κατήγγειλε τον επιχειρηματία σύντροφό της για ξυλοδαρμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι κατήγγειλε η γυναίκα που βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη για την κακοποίηση που φέρεται να δέχτηκε από τον σύντροφό της. Τι λέει ο δικηγόρος της στην εκπομπή "Το Πρωινό " του ΑΝΤ1.

-

Τον ξυλοδαρμό της από τον σύντροφό της κατήγγειλε μία γυναίκα 9 μηνών έγκυος στην Βουλιαγμένη.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 48χρονος γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας συνελήφθη από την Αστυνομία γιατί τα ξημερώματα της Κυριακής στη Βουλιαγμένη μετά από καταγγελίες ότι ξυλοκόπησε άγρια την 27χρονη σύντροφο του που μάλιστα βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Ο άνδρας εξαφανίστηκε μετά το συμβάν, ενώ η έγκυος γυναίκα μεταφέρθηκε από τη Βουλιαγμένη με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους, καθώς παρουσίασε σπασμούς.

Η 27χρονη έδωσε κατάθεση στους αστυνομικούς και περιέγραψε τι συνέβη μέσα στο αυτοκίνητο του συντρόφου της στη Βουλιαγμένη σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Ο άνδρας, εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα σε μπαρ της Γλυφάδας και συνελήφθη, καθώς η σύντροφος του έκανε μήνυση και μόλις πήγε στο Τμήμα κατέθεσε και αυτός μήνυση για εξύβριση, σωματικές βλάβες και απειλή.

Στο αυτόφωρο που οδηγήθηκε πήρε αναβολή και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η γυναίκα θα εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Ειδήσεις σήμερα:

Κασσελάκης από Άρειο Πάγο: θέλουμε μια ισχυρή, ανεξάρτητη δικαιοσύνη (εικόνες)

Νέα Φιλαδέλφεια: Άνδρας έπνιξε νεογέννητα γατάκια (βίντεο)

Φυλακές Διαβατών: Οπαδοί του ΠΑΟΚ έκαναν γενέθλια σε καταδικασμένο για τη δολοφονία του Άλκη