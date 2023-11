Υγεία - Περιβάλλον

Νάξος: Θάνατος μυστήριο νεαρού από τη “νόσο της Νάξου”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ερωτήματα προκαλεί ο θάνατος νεαρού. Δεύτερο παιδί που θρηνούν οι γονείς του.

-

Σοκ και πλήθος ερωτημάτων προκάλεσε ο θάνατος 22χρονου στη Νάξο, μετά από καρδιάς, χωρίς να έχει ιστορικό καρδιοπάθειας.

Ο νεαρός δεν είχε προβλήματα με την καρδιά του και απλώς λίγες μέρες πριν είχε δέκατα και έντονο βήχα, σύμφωνα με τη μητέρα του.

Όταν πήγε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, έπαθε τις ανακοπές και άμεσα έφτασε ελικόπτερο που τον μετέφερε στην Αθήνα.

«Πάθαινε ανακοπές, προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν, να τον σταθεροποιήσουν για να τον βάλουν στο ελικόπτερο. Τον βάλανε στις 9 η ώρα μέσα στο ελικόπτερο μόλις πήγε στο νοσοκομείο ξανά έπαθε, στο «Νίκαιας» νομίζω τον πήγανε. Ξανά έπαθε πάλι αυτές τις κρίσεις που πάθαινε στην καρδιά και εκεί δεν επανήλθε», είπε ο θείος του, μιλώντας στο Mega.

Ο θείος του αδικοχαμένου νεαρού προχώρησε την Τριτή σε μια απίστευτη αποκάλυψη, σημειώνοντας πως οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 22χρονος Παναγιώτης να έπασχε από την νόσο «Νάξος» - μια σπάνια κληρονομική ασθένεια που σκοτώνει νέους πριν τα 30.

«Η οικογένεια έχει άλλα δύο κοριτσάκια και είχε και άλλο ένα παιδί, πάλι αγοράκι χάθηκε. Ήταν 5 χρονών εκείνο όταν χάθηκε. Πληροφοριακά λέγανε μήπως είναι με την νόσο της Νάξου στην καρδιά έχουνε κάποια θέματα εδώ στην Νάξο με καρδιοπάθειες».

«Οπωσδήποτε πρέπει η οικογένεια να ψαχτεί», ανέφερε η παιδίατρος -ερευνήτρια, Μανταλένα Τσατσοπούλου.

Σήμερα η κηδεία του 22χρονου στη Νάξο

Σημειώνεται, ωστόσο, πως παραμένει άγνωστο τι ήταν αυτό που προκάλεσε τις απανωτές ανακοπές στον 22χρονο Παναγιώτη.

Η νόσος «Νάξος» είναι μια πιθανή αίτια με τους ιατροδικαστές να περιμένουν τις ιστοπαθολογικές για να αποφανθούν.

«Τώρα είχε απολυθεί από φαντάρος πριν κανένα χρόνο. Και πήγε να δουλέψει ηλεκτρολόγος. Τώρα ξεκινούσε την ζωή του. Ήταν άριστος μαθητής. Το λύκειο με 20 το έβγαλε», είπε ο θείος του.

Πηγή: cyclades24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χρυσή Αυγή: Σύλληψη 21 Ιταλών ακροδεξιών στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” (εικόνες)

Ξυλοδαρμός εγκύου: “ίσως γεννήσει πρόωρα, μετά την επίθεση του επιχειρηματία” (βίντεο)

“Αρένα”: οι Σπαρτιάτες και οι αποκαλύψεις της Μαρίας Αναστασοπούλου