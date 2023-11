Υγεία - Περιβάλλον

Αντιγριπικός εμβολιασμός χωρίς συνταγή: Έναρξη με... καθυστέρηση στα φαρμακεία

Τι αναφέρει στην ενημέρωση προς τα μέλη του, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

Δεν θα ξεκινήσει απο το πρωι σήμερα τελικά, ο εμβολιασμός κατά της γρίπης χωρίς συνταγή γιατρού απευθείας από τα φαρμακεία και έτσι στη αναμονή μπήκαν φαρμακοποιοί και πολίτες.

Σύμφωνα με πρωινή ενημέρωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) προς τα μέλη του, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι τυπικές διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να ξεκινήσει από τα φαρμακεία ο εμβολιασμός κατά της γρίπης χωρίς προηγούμενη συνταγογράφηση, αλλά με την απλή επίδειξη από τον πολίτη του ΑΜΚΑ του, στον φαρμακοποιό.

Σε νεότερη ενημέρωση του, ο ΠΦΣ ενημερώνει ότι «Άνοιξε σήμερα η δυνατότητα διασύνδεσης των φαρμακείων με την πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμού, μέσω της οποίας τα φαρμακεία διενεργούν και καταχωρούν στο εμβολιαστικό μητρώο, τον αντιγριπικό εμβολιασμό για τους ενήλικες δικαιούχους με τα συμβατικά τετραδύναμα αντιγριπικά εμβόλια χωρίς ιατρική συνταγή.

Δίδεται τη δυνατότητα, όλοι οι ενήλικες δικαιούχοι αντιγριπικού εμβολιασμού να εμβολιάζονται δωρεάν στο φαρμακείο, μετά από ταυτοποίησή τους μέσω του ΑΜΚΑ τους».

