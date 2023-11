Κόσμος

Τουρκικός Τύπος: Νεκροί τρομοκράτες που πέρασαν από τον Έβρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ότι εξουδετερώθηκαν τέσσερις τρομοκράτες που επιχείρησαν να περάσουν από τον Έβρο στην Τουρκία αναφέρει ο τουρκικός Τύπος.

-

Εκρηκτικά και γιλέκα βρέθηκαν πάνω στους τέσσερις άνδρες που επιχείρησαν περάσουν από τον Έβρο στην Τουρκία, σύμφωνα με τη Γενί Σαφάκ. Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, επρόκειτο για «μέλη του DHKP/C που έρχονταν για (τρομοκρατικές) ενέργειες και σκοτώθηκαν στον Έβρο»

Η Ακσάμε αναφέρει πως «Τέσσερις τρομοκράτες του DHKP/C που προσπαθούσαν να περάσουν παράνομα από την Ελλάδα στην Τουρκία συνελήφθησαν νεκροί στη σύγκρουση που ξέσπασε.

Κατασχέθηκαν εκρηκτικά από τους τρομοκράτες που απάντησαν με πυρά στις προειδοποιήσεις της χωροφυλακής που περιπολούσε την περιοχή στο πλαίσιο του αγώνα κατά της λαθρεμπορίας μεταναστών και κατασχέθηκαν γιλέκα βομβιστών αυτοκτονίας με τους μηχανισμούς τους εγκατεστημένους στο άδειο χωράφι.

Πηγές ασφαλείας έδωσαν πληροφορίες ότι τρεις από τους τρομοκράτες με ξένη ταυτότητα μπορεί να είναι μέλη του DHKP/C και ένας μπορεί να είναι οδηγός. Όπως έγινε γνωστό, ο εντοπισμένος οδηγός είχε ποινικό μητρώο σε σχέση με την έρευνα της τρομοκρατικής οργάνωσης. Οι ειδικοί εξουδετέρωσης βομβών εξουδετέρωσαν επίσης τα εκρηκτικά στην άλλη πλευρά του Meric. Οι σοροί 4 τρομοκρατών, μεταξύ των οποίων 1 γυναίκα, μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική για νεκροψία».

«Από το Λαύριο οι επίδοξοι τρομοκράτες»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Γενί Σαφακ, «4 τρομοκράτες της DHKP/C, οι οποίοι προσπαθούσαν να περάσουν από την Ελλάδα στην Τουρκία για βομβιστική επίθεση, συγκρούστηκαν με Τούρκους στρατιώτες στα σύνορα του Έβρου. Οι τρομοκράτες, οι οποίοι απάντησαν με πυροβολισμούς, συνελήφθησαν νεκροί. Στους τρομοκράτες και στη διαδρομή που διένυσαν βρέθηκαν γιλέκα αυτοκτονίας με εκρηκτικούς μηχανισμούς».

Η εφημερίδα ισχυρίζεται ότι οι επίδοξοι καμικάζι προέρχονταν από το στρατόπεδο Λαυρίου στην Ελλάδα, το οποίο, όπως αναφέρεται, «είναι η ευρωπαϊκή βάση εκπαίδευσης και καταφυγής των τρομοκρατικών οργανώσεων PKK, DHKP/C, MLKP, TKP-ML, TIKKO και FETO. Το στρατόπεδο, το οποίο έχει φιλοξενήσει μέχρι στιγμής εκατοντάδες τρομοκράτες, είναι επίσης ο πρώτος σταθμός στην Ευρώπη για τρομοκράτες που διέφυγαν από την Τουρκία. Στο στρατόπεδο, οι τρομοκράτες εκπαιδεύονται στην κατασκευή βομβών και στη δολιοφθορά. Οι τρομοκράτες που εξουδετερώθηκαν στις 30 Οκτωβρίου στα σύνορα πιστεύεται ότι προέρχονταν επίσης από αυτό το στρατόπεδο».

Οι βομβιστές αυτοκτονίας δεν μπόρεσαν να περάσουν τον Έβρο

Οι Τούρκοι στρατιώτες παρακολουθούν στενά τα σύνορα στον Έβρο στο πλαίσιο της καταπολέμησης της λαθραίας διακίνησης μεταναστών. Συνάντησαν τα 4 άτομα γύρω στις 03.30 στις 30 Οκτωβρίου. Οι ύποπτοι απάντησαν με πυροβολισμούς, αλλά οι Τούρκοι στρατιώτες τους εξουδετέρωσαν.

Βρέθηκαν βόμβες

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, στους υπόπτους βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί. Ομάδες της στρατοχωροφυλακής άρχισαν έρευνα στην περιοχή, ακολουθώντας τη διαδρομή από την οποία προέρχονταν οι ύποπτοι και πέρασαν ακόμη και στην ελληνική πλευρά. Σε κενή έκταση 2 χλμ. μακριά από τα σύνορα βρέθηκαν γιλέκα βομβών αυτοκτονίας βάρους 12 κιλών με εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Όλα τα μέλη της οργάνωσης

Πηγές ασφαλείας ενημέρωσαν ότι 3 από τους τρομοκράτες που έφεραν ταυτότητες εξωτερικού ήταν ενδεχομένως μέλη της DHKP/C και ένας από αυτούς φέρεται να ήταν οδηγός. Αποκαλύπτεται ότι ο οδηγός, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί, έχει ποινικό μητρώο λόγω έρευνας για τρομοκρατική οργάνωση. Οι πυροτεχνουργοί εξουδετέρωσαν τα εκρηκτικά που βρέθηκαν στην άλλη πλευρά του Έβρου. Οι σοροί των 4 τρομοκρατών, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα, μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για νεκροψία-νεκροτομή.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιουβέντους: σαν σήμερα η ίδρυσή της

WTA Finals: Η Σάκκαρη έχασε και αποκλείστηκε

“Αρένα”: οι Σπαρτιάτες και οι αποκαλύψεις της Μαρίας Αναστασοπούλου