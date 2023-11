Κοινωνία

Εφετείο: Εισαγγελική έρευνα για το ατύχημα με την κατάρρευση των μεταλλικών ραφιών

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν ένας δικαστικός υπάλληλος που εργαζόταν στο τμήμα και ένας πολίτης, υπάλληλος μεταφορικής εταιρείας.

Εισαγγελική έρευνα ξεκινά για το ατύχημα που σημειώθηκε στο Ποινικό Μητρώο του Εφετείου όταν το πρωί της Τρίτης κατέρρευσαν πλήρως τα μεταλλικά συναρμολογούμενα ράφια όπου τοποθετούνται δικογραφίες, τραυματίζοντας δικαστικό υπάλληλο που εργαζόταν στο τμήμα και έναν πολίτη, υπάλληλο μεταφορικής εταιρείας.

Οι δύο παθόντες καταπλακώθηκαν από τα διαλυμένα ράφια και τις ογκώδεις δικογραφίες και απεγκλωβίστηκαν από άλλους υπαλλήλους και πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο.

Με εντολή του, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αντώνης Ελευθεριάνος ζητά τη διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης με αντικείμενο τη διακρίβωση των συνθηκών τού ατυχήματος και τον εντοπισμό ενδεχόμενης τέλεσης αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αδικημάτων όπως αυτό της σωματικής βλάβης από αμέλεια παρ' υπόχρεου.

Η εντολή του κ. Ελευθεριάνου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νικόλαο Μαργαρίτη που θα διενεργήσει την έρευνα είναι, αφού λάβει καταθέσεις από τους παθόντες, να ελέγξει όλα τα σχετικά έγγραφα της Επιθεώρησης Εργασίας, της εγκατάστασης και συντήρησης του εξοπλισμού του χώρου που συνέβη η κατάρρευση καθώς και να αναζητήσει εάν είχε γίνει οποιαδήποτε σχετική αναφορά/καταγγελία για πλημμέλειες στη συντήρηση του χώρου η οποία να εφιστούσε την προσοχή για τον κίνδυνο της κατάρρευσης που τελικώς συνέβη.

