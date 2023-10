Κοινωνία

Δικαστήρια Ευελπίδων: Ράφια με δικογραφίες καταπλάκωσαν υπαλλήλους (εικόνες)

Σε τι κατάσταση βρίσκοτναι οι υποδομές των δικαστικών υπηρεσιών της Αθήνας και τι μέτρα προστασίας ζητούν οι υπάλληλοι.

Την ανσυχητικά κακή κατάσταση στην οποίο έχουν αφεθεί οι κτιριακές και λοιπές υποδομές των Δικαστηρίων της Ευελπίδων, έγινε φανερό τη Δευτέρα το πρωί όταν, σύμφωνα με τη σχετική καταγγελία του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθηνών, πανήψηλη μεταλλική βιβλιοθήκη γεμάτη δικογραφίες ευρισκόμενη μέσα στα γραφεία του Τμήματος Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, κατέρρευσε και καταπλάκωσε, έναν υπάλληλο της Εισαγγελίας και έναν υπάλληλο μεταφορικής εταιρίας, τραυματίζοντάς τους ελαφρά.

Μάλιστα δεν είναι το πρώτο περιστατικό τελευταία που μαρτυρά ακαταλληλότητα των υποδομών, καθώς πριν απο λίγες ημέρες εντοπίστηκε ρωγμή σε κτήριο που στεγάζει γραμματείες και ακροατήρια, του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Με οργισμένη ανακοίνωσή της, η συνδικαλιστική οργάνωση των δικαστικών και εισαγγελικών γραμματέων διοργανώνει παράσταση διαμαρτυρίας για την αδιαφορία της αρμόδιας ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το ζήτημα και υποβάλλει σειρά αιτημάτων της, μεταξύ των οποίων η διενέργεια ελέγχων, η ίδρυση ιατρείου εργασίας μέσα στην Ευελπίδων, η ουσιαστική βελτίωση και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής με πρόσληψη αντίστοιχου μόνιμου προσωπικού συντήρησης και η κατάρτιση σχεδίου εκκένωσης σε περίπτωση σεισμού, πυρκαγιάς ή άλλης έκτακτης ανάγκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των δικαστικών καικ εισαγγελικών γραμματέων αναφέρει:

“«Μπορούσαμε να είχαμε νεκρό». Αυτή η φράση ήταν στο στόμα των συναδέλφων στο Ποινικό Μητρώο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας, μετά την κατάρρευση–πτώση μεταλλικών ραφιών τύπου dexion, που καταπλάκωσαν ένα συνάδελφο και έναν εργαζόμενο μεταφορικής εταιρείας. Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα το πρωί, κατά τη διάρκεια της φόρτωσης των ραφιών με δικογραφίες, αυτά κατέρρευσαν με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από το βάρος των δικογραφιών και των σίδερων, ο συνάδελφος (που τραυματίστηκε στην πλάτη και στα πόδια) και ο εργαζόμενος της μεταφορικής εταιρείας. Το μέγεθος της επικινδυνότητας του συμβάντος αποδεικνύεται απ’ το γεγονός ότι για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η βοήθεια–παρέμβαση πολιτών και συναδέλφων που βρίσκονταν στον χώρο. Κοινώς, από καθαρή τύχη αποφύγαμε τα χειρότερα! Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους δυο εργαζόμενους και τους ευχόμαστε «περαστικά».

Για πόσο ακόμα θα στηριζόμαστε στην τύχη; Λίγες μέρες πριν, στις 23.10.2023 –κατά τυχαίο τρόπο, λόγω πτώσης τμήματος της ψευδοροφής στο ακροατήριο του Γ’ Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου στο Πρωτοδικείο της Αθήνας– αποκαλύφθηκε μια ρωγμή στο κτήριο 2. Στο σημείο έσπευσαν μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μαζί με συναδέλφους του Τμήματος Προμηθειών και μηχανικός που βρισκόταν στο χώρο του Πρωτοδικείου για την εκτέλεση άλλου έργου. Ο μηχανικός βλέποντας τη ρωγμή ανέφερε: «Πρέπει να το δει στατικός».

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν την άμεση ανάγκη για έλεγχο όλων των κτηρίων των δικαστικών υπηρεσιών της Αθήνας προκειμένου να εργαζόμαστε με ασφάλεια. Οι ζωές μας έχουν αξία, δεν είναι κόστος! Οι δικαστικοί υπάλληλοι έχουμε –επανειλημμένα– αναδείξει την ακαταλληλότητα και την επικινδυνότητα πολλών κτηρίων, τις σοβαρές ελλείψεις σε υλικο–τεχνική υποδομή κά. Κι όμως, καμία κυβέρνηση δεν έχει λάβει απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Ο ΣΔΥΑ διεκδικεί και απαιτεί να γίνουν έγκαιρα και έγκυρα οι απαιτούμενοι έλεγχοι, αλλά και οι απαραίτητες επισκευές με αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Η απαίτησή μας είναι η εργασία μας σε σύγχρονα και ασφαλή κτήρια, ουσιαστική βελτίωση και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής, που θα έχουν το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό που θα μεριμνά για τη συντήρηση, την επισκευή και την ασφαλή λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο να ληφθεί κάθε μέτρο προστασίας από ενδεχόμενο σεισμό ή πυρκαγιά, να καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής και διάσωσης από το χώρο εργασίας (το οποίο να δοκιμάζεται τακτικά με ασκήσεις), να δημιουργηθούν πλήρως στελεχωμένα ιατρεία στις δικαστικές υπηρεσίες.

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ σε ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ την 1.11.2023 και ώρα 12.30 στην Ευελπίδων (μπροστά στο Κτήριο 12) για να απαιτήσουμε την ΑΜΕΣΗ λήψη των απαιτούμενων μέτρων"!

