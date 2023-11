Κοινωνία

Συγκατοίκηση ηλικιωμένων για συντροφιά και οικονομία (βίντεο)

Όπως λένε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, δεν επιθυμούν να γίνουν βάρος στα παιδιά τους, ούτε να καταλήξουν σε οίκους ευγηρίας, αλλά προτιμούν να κάνουν ο ένας παρέα στον άλλον.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Την απόφαση να συγκατοικήσουν έλαβαν συνταξιούχοι στη Θεσσαλονίκη, για να αντιμετωπίσουν την μοναξιά τους και να περιορίσουν τα έξοδά τους.

Έχασαν τους συντρόφους τους, έμειναν μόνοι, ειδαν όμως, ότι η μοναξιά της Τρίτης ηλικίας δεν τους ταιριάζει. Η ανάγκη για συντροφικότητα και παρέα γέννησε την ιδέα της συγκατοίκησης. Εξηντάρηδες με δίψα για ζωή, η κυρία Ρίτσα και κύριος Σάκης έγιναν πρωτεργάτες του συλλόγου συγκατοίκηση φίλων 60 plus .

Η Ρίτσα Τζουτζου, ιδρυτικό μέλος συλλόγου αναφέρει στον ΑΝΤ1: "εγώ είμαι από τα ιδρυτικά μέλη μου άρεσε η ιδέα, είχα μείνει ξαφνικά μόνη μου και είχα ανάγκη παρέας και έδεσε το γλυκό γνωρίστηκα με κύριες γιατί στην αρχή μόνο κυρίες είχαμε έκανα μία πολύ καλή φίλη μετά δεύτερη, καναμε εκδρομουλες, ταβερνούλες και λοιπά..."

Ο Σάκης Καβακοπουλος συντονιστής συλλόγου μιλά για το εγχείρημά τους: "εγώ πέρσι τον Αύγουστο έπρεπε να αφήσω το σπίτι που έμενα γιατί η κόρη μου μεγάλωσε και έπρεπε να ζήσει μόνη της να κάνει τη ζωή της, στο δικό της σπίτι... Ήθελα να την απαλλάξω από την ανάγκη της φροντίδας μου, γιατί έτσι έχω μάθει να τα καταφέρνω μόνος χωρίς να γίνομαι βάρος στους άλλους."

Οργανώνουν συναντήσεις κάθε εβδομάδα, κανουν εκδρομές διασκεδάζουν σε ταβερνάκια, μοιράζονται τις αγωνίες και τους προβληματισμούς τους, στηρίζονται ο ένας στον άλλον .

Η σκέψη του να καταλήξουν σε κάποιο ίδρυμα είναι για αυτούς αποκρουστική, ούτε να επιβαρύνουν τα παιδιά τους όμως θέλουν.

"Ούτε θέλω και να έχει το νου της η κόρη μου και σε μένα έχει τόσα πολλά στο κεφάλι της όχι ότι δεν αγαπιόμαστε τη βοηθάω και μεγάλωσα τα εγγόνια αλλά να χαρεί και αυτή την οικογένειά της στον ελεύθερο χρόνο να μην έχει το μυαλό της τι μαμά πού είναι η μαμά και τι κάνει η μαμά...", λέει η Ρίτσα Τζούτζου και συνεχίζει "Είπαμε να ζητήσουμε από το δήμο μας ή από κάποια δημόσια υπηρεσία έχουμε πολλά εγκαταλελειμμένα κτίρια και μεγάλα να γίνουν και με ατομικούς χωρους σε ένα μεγάλο συγκρότημα έτσι ώστε να υπάρχει και αλληλεγγύη δηλαδή.... Να έχουμε την ανεξαρτησία μας να νιώθουμε ότι συγκατοικούμε και όχι ότι είμαστε τρόφιμοι."

Οι ...νέοι της τρίτης ηλικίας, ζητούν και τη στήριξη του κράτους, για να κάνουν το όνειρό τους, πραγματικότητα. Ήδη τα μέλη ξεπερνούν τα 300.

