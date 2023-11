Οικονομία

Το ΔΕΗ e-bike festival επιστρέφει στις γειτονιές της Αθήνας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές θα μπορούν οι επισκέπτες να κάνουν δωρεάν δοκιμές ηλεκτρικών ποδηλάτων και να κερδίζουν δώρα.

-

Από 4 έως 25 Νοεμβρίου σε Κηφισιά, Μαρούσι, Πετρούπολη και Χαλάνδρι

Δωρεάν δοκιμές ηλεκτρικών ποδηλάτων, αναμνηστικά δώρα και κλήρωση με δώρο ένα e - bike

Στόχος της ΔΕΗ, ένα καλύτερο, βιώσιμο και πράσινο μέλλον

Να γνωρίσουν από κοντά και να ανακαλύψουν τις ευκολίες και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ηλεκτρικά ποδήλατα, καλεί η ΔΕΗ τους κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας. Το ΔΕΗ e-bike Festival, που συνεχίζεται για 3η χρονιά, πραγματοποιείται σε 4 περιοχές της Αθήνας μέσα στο Νοέμβριο και συγκεκριμένα:

Ώρες λειτουργίας για όλες τις περιοχές είναι από τις 11:00 έως τις 19:00.

Το πρώτο και μεγαλύτερο φεστιβάλ αποκλειστικά για ηλεκτρικά ποδήλατα, το ΔΕΗ e-bike Festival, απευθύνεται σε όλους, δίνοντας τη δυνατότητα δωρεάν δοκιμών σε μια σειρά από διαφορετικές κατηγορίες ποδηλάτων με ηλεκτρική υποβοήθηση.

Στόχος είναι οι ενδιαφερόμενοι να βρουν τον τύπο ποδηλάτου που ταιριάζει περισσότερο στις δικές τους ανάγκες, κάνοντας πιο εύκολη, πιο πράσινη και βιώσιμη τη μετακίνησή τους στην πόλη ή επιλέγοντας έναν διαφορετικό τρόπο άσκησης και ψυχαγωγίας.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα διασκεδαστικό, διαδραστικό παιχνίδι ταχύτητας με smart trainers, να αποκτήσουν την εμπειρία ασφαλούς μετακίνησης στην πόλη μέσα από μια μικρή βόλτα με ποδήλατο στην περιοχή υπό την καθοδήγηση εξιδεικευμένης ομάδας ποδηλατών, να λάβουν πολλά αναμνηστικά δώρα αλλά και να μπουν στην κλήρωση για ένα e-bike σε κάθε περιοχή.

Το ΔΕΗ e-bike festival, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον ΜΚΟ Πόλεις για Ποδήλατο, αποτελεί μία πρωτοβουλία της ΔΕΗ στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενεργειακή μετάβαση με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η εταιρεία, μέσα από μια σειρά δράσεων, υποστηρίζει στρατηγικά το ποδήλατο και όλες τις εκδοχές του, ως μέσο αθλητισμού, ψυχαγωγίας αλλά και πράσινης, αστικής μετακίνησης, με στόχο ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

#ΔΕΗebike #ΔΕΗ #Ποδήλατο #Αττική #EbikeFestival