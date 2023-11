Αθλητικά

Μπενφίκα – ΠΑΟΚ: Συντριβή για τον “Δικέφαλο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό και γνώρισε βαριά ήττα στην Πορτογαλία.

-

Υστερώντας αγωνιστικά από την αντίπαλό του, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε απόψε στη Λισαβόνα, για τη 2η «στροφή» των ομίλων του Basketball Champions League, από την Μπενφίκα, με 94-72. Αποτέλεσμα με το οποίο «έγραψε» το δεύτερο, στη σειρά, «στραβοπάτημά» του, σε Ελλάδα και Ευρώπη (σ.σ. προηγήθηκε η εκτός έδρας ήττα, για την Basket League, από το Λαύριο) και το πρώτο του για το BCL, μετά την εκτός έδρας επιτυχία του στη διοργάνωση, κόντρα στη Γαλατασαράι (18/10).

Οι Ιβάν Αλμέιδα (28 πόντοι, με 12/12 βολές, 4/6 τρίποντα, 3 ασίστ), Τερέλ Κάρτερ (26 πόντοι, 12/17 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), «υπέγραψαν» την επιτυχία της Μπενφίκα.

Πάλεψε περισσότερο για τον ΠΑΟΚ- που δικαιούται να έχει παράπονα για διαιτητικά σφυρίγματα σε βάρος του- ο Ελβαρ Φρίντρικσον (16 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 17-15, 40-41, 68-60, 94-72

Διαιτητές: Μίχαλ Προτς (Πολωνία), Φερνάντο Καλατράβα (Ισπανία), Αριάντνα Χουέτσα (Ισπανία)

ΜΠΕΝΦΙΚΑ (Νορμπέρτο Αλβες): Αλμέιρα 28 (4), Ρονμντχάιν 1, Γκαμέιρο 3 (1), Γκόμες 5, Τζ. Σίλβα, Μπρουσάρντ 5 (1), Κάρτερ 26, Ντάγκλας 14 (3), Ντρέχσελ 12 (2), Ριλβάο.

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Μπελιάουσκας 7, Φρίντρισκον 16 (1), Σχίζας, Τσαϊρέλης 10, Τσιακμάς 6 (2), Φλάτεν 6 (1), Γκίλμορ 3 (1), Χάρισον 7 (1), Μαργαρίτης 11 (2), ΜακΝίς 6.

Ειδήσεις σήμερα:

Επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας: Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Τζαμπαλίγια – Χαμάς: Εκατοντάδες νεκροί από τους βομβαρδισμούς στον προσφυγικό καταυλισμό

Καιρός: Βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη